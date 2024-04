Một người Canada cảm động khi nhận lại tài sản 30 triệu đồng bị đánh rơi

Tối 11-4, tại trụ sở Công an phường Trần Phú (TP Quy Nhơn), Đội An ninh Công an TP Quy Nhơn phối hợp với Công an phường này đã tiến hành các thủ tục trao trả tài sản cho người đánh rơi là ông Tuttle Tim Anthony (SN 1960, quốc tịch Canada).

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm trao trả tài sản cho ông Tuttle Tim Anthony



Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 11-4, trên đường đạp xe đi từ quán Highlands Coffee (162 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) về nơi tạm trú tại khách sạn Life's a Beach (xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), ông Tuttle Tim Anthony đã đánh rơi 1 ba lô bên trong chứa nhiều tài sản trị giá khoảng 29 triệu đồng, gồm 1 laptop trị giá khoảng 300 USD, 22 triệu đồng tiền mặt và các giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng, ngân hàng…

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1962; ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) nhặt được chiếc ba lô nói trên tại Quốc lộ 1D, đoạn qua phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, bà Tâm mang ba lô đến giao nộp tại Công an TP Quy Nhơn.

Ngay sau đó, Đội An ninh Công an TP Quy Nhơn phối hợp Công an phường Trần Phú nhanh chóng xác định người bị mất tài sản là ông Tuttle Tim Anthony nên tìm cách liên lạc và mời ông đến Công phường Trần Phú để nhận lại tài sản.

Sau khi nhận được tài sản bị đánh rơi, ông Tuttle Tim Anthony đã tỏ ra rất xúc động và viết thư cảm ơn chân thành đến người dân, Công TP Quy Nhơn về việc làm ý nghĩa trên.