Một người đàn ông đăng tải nhiều video xuyên tạc của Lê Trung Khoa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một người đàn ông đăng tải nhiều video xuyên tạc của Lê Trung Khoa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do không biết các video xuyên tạc của Lê Trung Khoa, một người đàn ông ở Thanh Hóa đã tải về và đăng lên mạng xã hội TikTok

Ngày 30-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa mời một người đàn ông ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa tới làm việc do đã sử dụng mạng xã hội chia sẻ các video do Lê Trung Khoa - một đối tượng phản động, chống phá nhà nước - sử dụng công nghệ AI dàn dựng đăng trên trang thoibao.de.

Một người đàn ông đăng tải nhiều video xuyên tạc của Lê Trung Khoa - Ảnh 1.

Công an mời người đàn ông chia sẻ nhiều video của Lê Trung Khoa lên làm việc. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua nắm bắt trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện tài khoản TiKtok "Đào Ngọc Sơn" đăng tải nhiều video AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo các phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gây ảnh hưởng đến uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quá trình xác minh, công an xác định ông Đ.C.S. (SN 1973, ngụ phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) là người quản trị tài khoản trên.

Qua làm việc, ông S. thừa nhận trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, ông có xem được một số video từ tài khoản Lê Trung Khoa, do không biết Lê Trung Khoa là đối tượng phản động, nghĩ đó là nội dung phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một hội nghị có thật nên ông đã tải về và đăng lên tài khoản TikTok.

Ông S. cho biết ông không nhận thức được các video đã đăng tải được làm ra từ công nghệ AI, ông cũng thừa nhận sai sót của bản thân khi đã không kiểm chứng nội dung trước khi đăng tải lên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số, lợi dụng các hình ảnh, video và âm thanh thực tế của lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ các kênh truyền thông chính thống, Lê Trung Khoa và đồng bọn đã sử dụng công nghệ Deepfake để thay thế khuôn mặt và giọng nói, tạo ra những đoạn video giả mạo, dàn dựng các kịch bản giả tưởng nhằm mục đích hạ uy tín lãnh đạo, gây nhiễu thông tin, kích động chia rẽ nội bộ.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin, không chia sẻ các bài viết, video từ kênh của Lê Trung Khoa, Thoibao.de và các nguồn tin không kiểm chứng. Chủ động cập nhật thông tin, theo dõi sát sao các cổng thông tin điện tử của Chính phủ và các cơ quan chức năng để nắm bắt sự thật. Kịp thời báo cáo (report) các trang tin giả mạo và thông báo cho công an xã, phường nơi sinh sống về các hành vi phát tán thông tin xấu độc.

Tin liên quan

Vụ Lê Trung Khoa: Bắt Phạm Quang Thiện

Vụ Lê Trung Khoa: Bắt Phạm Quang Thiện

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án Lê Trung Khoa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Quang Thiện.

TAND TP Hà Nội xét xử Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác

(NLĐO)- Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác sẽ bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vào sáng 31-12 tới.

TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Lê Trung Khoa sáng 31-12

"Chốt" thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng; Nữ hành khách Trung Quốc tá hỏa sau khi rời taxi; Ukraine tấn công, kho năng lượng Nga…

Thanh Hóa nội dung xuyên tạc Lê Trung Khoa Video AI chia sẻ video của Lê Trung Khoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo