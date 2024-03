Một nguyên bí thư huyện bị khởi tố

(NLĐO) - Câu kết cấp giấy xác nhận lập công giả cho các bị can, bị cáo, nhiều cựu cán bộ Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) lĩnh án tù, trong đó có cựu Phó trưởng công an huyện lĩnh 5 năm tù