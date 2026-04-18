Pháp luật

Một nguyên cán bộ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy bị bắt

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một nguyên cán bộ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy bị bắt giữ.

Ngày 18-4, Công an xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Phúc (SN 1981, trú tại tổ 2, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cũ) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

- Ảnh 1.

Cơ quan công an bắt giữ Bùi Văn Phúc. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, thông qua mối quan hệ quen biết, Phúc tiếp cận bà L.T.T. (SN 1989, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội). Đối tượng tự giới thiệu có quan hệ với nhiều cán bộ, lãnh đạo và có khả năng xin việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Tin tưởng, bà T. đã đưa tiền cho Phúc để "lo xin việc". Tuy nhiên, sau thời gian dài không có kết quả, nạn nhân phát hiện bị lừa.

Sau khi nhận tiền, Phúc thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương nhằm lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định hành tung và tiến hành bắt giữ Bùi Văn Phúc. Bước đầu xác định số tiền số tiền mà Phúc đã chiếm đoạt của bà T. là 50 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được điều tra, công an thông báo những ai là bị hại của Phúc liên hệ với Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an xã Lương Sơn để được xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Cán bộ kiểm dịch thú y "vòi tiền" tiếp tay tiêu thụ 3.600 con heo bệnh

Cán bộ kiểm dịch thú y "vòi tiền" tiếp tay tiêu thụ 3.600 con heo bệnh

(NLĐO)- Theo điều tra, Nguyễn Phong Nam cùng Nguyễn Thị Phương Lan, Tổ phó của Tổ kiểm soát giết mổ đã nhận tiền của chủ lò mổ bỏ qua các khâu kiểm soát.

Cận cảnh khám xét, bắt giữ nhiều cán bộ liên quan đến nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp

(NLĐO) - Ngày 1-4, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin về vụ việc nhóm đối tượng "xã hội đen" núp bóng doanh nghiệp bị bắt giữ trước đó.

Vụ hơn 200 cảnh sát phá chuyên án lớn, bắt nhiều giám đốc: Khởi tố nhiều cán bộ

(NLĐO) - Công an đã khởi tố, bắt giữ nhiều cán bộ Nhà nước liên quan đến nhóm đối tượng “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp.

