Một nhà máy của Nutifood đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xanh” năm 2026

Hoạt động nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những nỗ lực không ngừng của Nhà máy Nutifood Cao Nguyên trong việc thực hiện các giải pháp sản xuất xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường. Danh hiệu không chỉ là niềm tự hào của tập thể cán bộ, nhân viên nhà máy nói riêng mà của Nutifood nói chung, đồng thời còn là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ đối với mục tiêu phát triển bền vững.

Đại diện Nutifood (thứ 5 từ phải sang) nhận giải thưởng

Theo chia sẻ của Nutifood, trong những năm qua, đơn vị đã từng bước đưa tư duy phát triển xanh vào mọi hoạt động sản xuất và vận hành. Ở lĩnh vực quản lý năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, đơn vị đã triển khai hàng loạt sáng kiến nhằm tối ưu hóa việc sử dụng điện, hơi bão hòa và nguồn nước.

Các giải pháp thay thế hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng, nâng cấp thiết bị có hiệu suất sử dụng điện cao, tăng cường bảo trì định kỳ, ứng dụng các hệ thống cảm biến tự động trong vận hành, đồng thời thực hiện bọc bảo ôn toàn bộ hệ thống đường ống và cụm van nhằm giảm thất thoát nhiệt ra môi trường.

Bên trong nhà máy Nutifood Cao Nguyên

Bên cạnh đó, nhà máy còn đầu tư hệ thống thu hồi và tái sử dụng nước làm mát thiết bị, góp phần tiết kiệm đáng kể nguồn tài nguyên nước. Những cải tiến liên tục này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm và bền vững.

Hoạt động phân loại, thu gom và tái chế chất thải tại nguồn được triển khai đồng bộ, hướng tới mô hình sản xuất thân thiện với môi trường. Trong lĩnh vực bao bì, nhà máy từng bước ưu tiên sử dụng các vật liệu có khả năng tái chế cao và giảm tác động đến môi trường như bao bì giấy Combiloc và Tetra Pak, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong hoạt động sản xuất.

Thành quả này không chỉ khẳng định trách nhiệm của đơn vị đối với cộng đồng và môi trường mà còn góp phần lan tỏa tinh thần phát triển xanh, một trong những định hướng chiến lược quan trọng của Nutifood trên hành trình phát triển bền vững và nâng cao giá trị cho xã hội trong tương lai.