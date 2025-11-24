HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Một nhà phân phối hàng công nghệ bị phạt và truy thu thuế hàng tỉ đồng

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- DigiWorld bị cơ quan thuế phạt, truy thu và yêu cầu khắc phục tiền thuế đối với tổng số tiền lên gần 7,67 tỉ đồng.

Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld, mã DGW) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế với tổng số tiền hơn 7,67 tỉ đồng, bao gồm tiền phạt, truy thu và tiền chậm nộp.

Cụ thể, công ty bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,32 tỉ đồng và bị truy thu, tính tiền chậm nộp số tiền 5,739 tỉ đồng do "kê khai đúng nhưng nộp lệch kỳ".  

Bên cạnh đó, công ty còn bị truy thu thêm gần 37 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 2,1 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp thuế 563,6 triệu đồng. 

Digiworld bị phạt thuế hàng tỉ đồng: Hậu quả và ảnh hưởng đến thị trường - Ảnh 1.

Digiworld cho biết toàn bộ số tiền này đã được nộp đầy đủ ngay trong ngày nhận quyết định xử phạt nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tránh phát sinh thêm chi phí.

Digiworld là một trong những nhà phân phối sản phẩm công nghệ lớn nhất tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực phân phối điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử tiêu dùng và mở rộng sang các ngành hàng chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng nhanh. 

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGW đóng cửa phiên giao dịch ngày 24-11 giảm 1.000 đồng, còn 43.900 đồng/cổ phiếu. Dù giảm nhẹ trong phiên, DGW vẫn đang là một trong những mã có diễn biến tích cực, khi tăng gần 10% chỉ trong hơn một tuần qua.

Tin liên quan

TRENDnet hợp tác với Digiworld

TRENDnet hợp tác với Digiworld

TRENDnet - công ty cung cấp các giải pháp mạng tổng thể cho khách hàng doanh nghiệp - đã chọn Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld) làm nhà phân phối chính thức tại Việt Nam.

Hòa Phát và Digiworld hợp tác phân phối các sản phẩm điện máy gia dụng trên toàn quốc

Hòa Phát và Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld - DGW) vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Digiworld vào Top 50 thương hiệu giá trị

Tuần qua, Công ty CP Thế Giới Số - Digiworld Coporation đã vinh dự nằm trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2015 (Top 50 Vietnam Brands 2015) - theo đánh giá của Brand Finance - một tổ chức chuyên tư vấn chiến lược và định giá thương hiệu hàng đầu thế giới của Anh Quốc.

