Một nhà thầu đòi nợ Ban ODA Cần Thơ hơn 6 tỉ đồng

Ngày 9-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, TAND Khu vực 1 - TP Cần Thơ vừa có phiên hoà giải trong vụ án dân sự về "Tranh chấp hợp đồng thi công".

Nguyên đơn trong vụ án này là Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thắng - Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tân Phúc Tiến; bị đơn là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban ODA) TP Cần Thơ.

Ban ODA Cần Thơ chưa thanh toán cho nhà thầu hơn 6,2 tỉ đồng khi thi công gói thầu CT-PW-2.4.2: Xây dựng kè hồ Búng Xáng

Theo trình bày của nguyên đơn, liên danh (nhà thầu) đã ký hợp đồng với Ban ODA Cần Thơ (chủ đầu tư) vào ngày 2-6-2018 để thi công gói thầu CT-PW-2.4.2: Xây dựng kè hồ Búng Xáng . Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 23-12-2018 .

Theo số liệu kiểm toán, giá trị quyết toán của gói thầu là hơn 33,1 tỉ đồng , chủ đầu tư đã thanh toán gần 26,9 tỉ đồng. Số tiền còn lại là hơn 6,2 tỉ đồng nhưng đã hơn 6 năm, nhà thầu nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ thanh toán nhưng Ban ODA TP Cần Thơ "cố tình không chịu thanh toán và không có thiện chí".

Tại phiên hòa giải, nhà thầu yêu cầu Ban ODA TP Cần Thơ trả tiền gốc nói trên và trả thêm tiền lãi là hơn 4,4 tỉ đồng (tạm tính theo lãi suất 0,9%/tháng từ ngày 1-1-2019 đến 1-8-2025).

Đại diện Ban ODA xác nhận số tiền còn nợ nhà thầu, tạm tính theo giá trị quyết toán là hơn 6,2 tỉ đồng.

Lý giải về việc chậm thanh toán, đại diện Ban ODA cho biết dự án và gói thầu CT-PW-2.4.2 đang trong giai đoạn thực hiện công tác kiểm toán; sau khi hoàn thành, sẽ trình thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án và trình UBND TP Cần Thơ xem xét bố trí vốn để chi trả phần nợ khối lượng xây lắp hoàn thành còn lại của dự án, trong đó bao gồm gói thầu CT-PW-2.4.2.

Đối với số tiền lãi hơn 4,4 tỉ đồng mà nhà thầu yêu cầu, đại diện Ban ODA đề nghị xem xét lại.

Do 2 bên không thống nhất được phương án thanh toán và tiền lãi nên phiên hòa giải kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.