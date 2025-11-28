Một phần mềm quản lý suất ăn bán trú được trao chứng nhận xuất sắc về đổi mới, sáng tạo

Dự án "Phần mềm quản lý suất ăn bán trú" do Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (trực thuộc Sở GD-ĐT TP HCM) thực hiện, đã được trao chứng nhận dự án xuất sắc tham gia chương trình tuyển chọn dự án đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo năm 2025 tại Tuần lễ đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo TP HCM, sáng 28-11.

Phần mềm quản lý suất ăn bán trú gồm các chức năng cơ bản, thiết thực, là giải pháp để quản lý suất ăn bán trú, có các chức năng như: Quản lý thực đơn theo ngày, tuần, tháng, tổng hợp đánh giá suất ăn theo bữa.

Ông Võ Thiện Cang (thứ 3 từ phải qua), Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (đơn vị thiết kế phần mềm)-Sở GD-ĐT TP HCM.



Phầm mềm còn bao gồm các chức năng cho từng bộ phận tham gia vận hành quy trình bữa ăn bán trú ở trường học như các Phòng GD-ĐT (trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp), các nhà trường, học sinh, phụ huynh...

Phần mềm còn gồm các chức năng như báo cáo, gồm: Báo cáo nhanh, báo cáo theo quý ở từng bộ phận; thống kê về số trường, số công ty, tổng số học sinh bán trú và không bán trú... Chức năng "đánh giá" dành cho cha mẹ học sinh, học sinh tham gia đánh giá trong ngày.

Đối với các trường: Chức năng “Nhập thực đơn", chức năng thêm sĩ số học sinh của trường, chức năng đánh giá suất ăn, học sinh cũng có thể đánh giá nhanh sau mỗi bữa ăn...

Học sinh tham gia đánh giá nhanh sau bữa ăn bán trú

Ông Võ Thiện Cang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục-Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết phần mềm này đã mang lại nhiều tác dụng tích cực. Về phía đơn vị quản lý (nhà trường và trước đây là các Phòng GD-ĐT) sẽ có thể thống kê số lượng học sinh, học sinh ăn bán trú… Xem thực đơn, hình ảnh, số sao đánh giá của từng món ăn, góp ý của cha mẹ học sinh của các trường. Xem các báo cáo của từng trường, chẳng hạn kể cả báo cáo ngộ độc thông qua báo cáo các bước từ cơ sở. "Về phía phụ huynh và học sinh có thể xem thực đơn, hình ảnh thực tế hàng ngày, tham gia đánh giá về món ăn"- ông Cang nói.

Phần mềm trên đuợc triển khai thí điểm ở một số trường học tại TP Thủ Đức-TP HCM (cũ). Theo lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục, bữa ăn bán trú hiện nay tại các trường được đặc biệt quan tâm. Phần mềm "Quản lý suất ăn bán trú" mang lại nhiều lợi ích. Bà Đỗ Thị Tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Từ Đức - đơn vị triển khai thí điểm, cho biết thời gian đầu thực hiện, trường rất băn khoăn khi đưa hình ảnh bữa ăn lên vì đây là vấn đề nhạy cảm. Sau thời gian triển khai, việc quản lý bữa ăn bán trú đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Đây cũng là kênh thông tin để trường lắng nghe ý kiến phụ huynh, học sinh nhiều hơn.