Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Liên quan vụ việc một phó hiệu trưởng bị chém vì ghen tuông, ngày 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Duy Tâm (SN 1986; ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm vốn nghi ngờ vợ là bà D. (giáo viên kiêm Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phương Bình 2, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp) có quan hệ tình cảm với ông V. (Phó Hiệu trưởng). Khoảng 6 giờ ngày 12-4, Tâm lấy 1 chai xịt hơi cay, 2 vỏ chai bia, 1 cây dao chặt dừa bỏ vào ba lô rồi đến tòa án nộp đơn ly hôn với bà D.

Sau đó, Tâm điện thoại rủ ông V. đi nhậu. Ông V. đồng ý và hẹn Tâm đến trường. Khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, Tâm chạy xe máy đến Trường Tiểu học Phương Bình 2 để gặp ông V.

Tại phòng làm việc của ông V., sau khi nghe Tâm tra hỏi về mối quan hệ với bà D., ông đứng dậy và định đi ra khỏi phòng.

Lập tức, Tâm xịt hơi cay vào mặt ông V. Ông V. chạy ra ngoài sân trường thì Tâm tiếp tục lấy chai bia đánh vào đầu và cầm dao rượt theo, chém liên tiếp vào người ông.

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Tâm đến Công an xã Phương Bình đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích với ông V. xuất phát từ việc ghen tuông.

Ông V. được đưa đến bệnh viện điều trị với vết thương khá nặng.