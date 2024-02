Trưa 9-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông V.Đ.T. (37 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - phóng viên tạp chí Công Nghiệp Môi Trường) xác nhận ông là người vừa bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 4 triệu đồng do liên hệ với bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, để xác minh thông tin việc bà sử dụng xe công vụ đi đón người thân tại sân bay Vinh (Nghệ An).

Chiếc xe biển xanh, lắp còi hụ chở bà Hà ra đón con gái tại sân bay Vinh

"Sau khi tôi liên hệ với bà Hà để xác minh sự việc thì được bà Hà nói khi nào tới cơ quan chị chơi và để hiểu thêm sự việc hơn. Tuy nhiên, khi tôi tới thì bà Hà nói bận họp nên tôi xuống ngồi nói chuyện cùng chánh văn phòng và được người này hỏi đến làm việc rồi yêu cầu đăng ký, nhưng tôi nói chỉ đến chơi nhưng không làm việc. Sau đó, tôi đi ra xe để về thì gặp các anh công an và bên Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tới yêu cầu về cơ quan làm việc", phóng viên T. cho biết.

Trước đó, theo nội dung được đăng tải nêu trong bản tin báo chí, vào đầu tháng 2-2024, trong lúc hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An, phóng viên V.Đ.T. phát hiện chiếc xe của một tổ chức hội đóng trên địa bàn Hà Tĩnh vi phạm việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Đến 14 giờ ngày 6-2-2024, phóng viên V.Đ.T. đã "tự ý liên hệ hoạt động báo chí" tại cơ quan có chiếc xe vi phạm.

Xác định phóng viên V.Đ.T. đã có hành vi vi phạm hành chính: phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã mời phóng viên V.Đ.T. đến làm việc.

Tại buổi làm việc, phóng viên này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính phóng viên V.Đ.T. với số tiền 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi dư luận xôn xao câu chuyện xe biển xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh bật đèn, còi ưu tiên để đón người thân ở sân bay thì một phần nội dung bản tin trên đã được cắt bỏ.

Phóng viên T. cho biết vào ngày 2-2, phóng viên này có việc nên đến sân bay Vinh thì phát hiện chiếc xe mang BKS: 38A-066.88 lắp còi hụ, bật đèn ưu tiên dừng ở sảnh chờ sân bay Vinh đón người thân.

"Sau khi tìm hiểu, tôi được biết chiếc xe trên chở bà Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, nên có liên hệ với bà Hà để xác minh thông tin. Khi làm việc với cơ quan chức năng, tôi cũng nghĩ coi như mình xui, như bị vi phạm giao thông thôi nên bị phạt là bình thường nên chấp nhận, chứ không ai nghĩ sự việc như thế này", phóng viên T. nói.

Điều khá bất ngờ là vào sáng 7-2, trên website của tạp chí Công Nghiệp Môi Trường, nơi phóng viên T. đang công tác, lại đăng tải thông tin cho rằng tạp chí không cử phóng viên đi tác nghiệp, nhưng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh kết luận là phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan đang công tác.

"Tôi cũng không biết sao lại như vậy, tôi cũng đã làm báo cáo gửi Tổng biên tập cũng như ban lãnh đạo tòa soạn", phóng viên T. nói.

Chiếc xe này nằm trong cơ quan bà Hà

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 2-2, trong lúc đi chúc Tết cán bộ lão thành ở Nghệ An, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh, đã dùng xe biển xanh này ra đón con gái đi từ sân bay Vinh để về Hà Tĩnh.

Do máy bay đến trễ, xe biển xanh phải đỗ gần lối ra vào tầng hai nhà chờ sân bay gần một tiếng.

Trả lời báo chí, bà Hà thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai.

"Do con gái có thai, nên tôi có báo cơ quan vào sân bay Vinh đón cháu. Vì máy bay đáp trễ nên xe chờ hơi lâu. Lúc cháu ra thì xe đông nên tài xế có bật đèn để chạy cho nhanh", bà Hà nói.

Bà Hà cũng cho rằng bà vẫn ý thức xe không được sử dụng còi và đèn ưu tiên. "Khi về công tác tại cơ quan, thấy xe có đèn và còi tôi đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu tháo còi và đèn ưu tiên", bà Hà nói.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nắm được sự việc, hiện đang giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo, từ đó Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc. "Về việc xe công vụ lắp còi, đèn ưu tiên, tỉnh đang giao công an xem xét. Sở ban ngành, địa phương nào sử dụng sẽ thu hồi, chấn chỉnh", lãnh đạo tỉnh nói.