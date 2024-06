Một phụ nữ ở Quảng Nam chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng

Ngày 26-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Tuyết Ngân (SN 1988, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Lê Thị Tuyết Ngân Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo điều tra, năm 2023 do làm ăn thua lỗ, Ngân nợ tiền của nhiều người và mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định tham gia chơi biêu hụi để lấy tiền trả nợ.

Thời điểm này, một người phụ nữ trú ở huyện Quế Sơn lập một số dây biêu và cho những người chơi biêu sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook Messenger để tham gia.

Ngân đã sử dụng tài khoản Messenger có tên "Ngân Lê" tham gia hầu hết những dây biêu do người phụ nữ trên lập, đấu giá số tiền cao và hốt biêu trả nợ.

Sau khi hốt hết các chân biêu, Ngân lập một tài khoản khác có tên "Lê Út" và đưa ra thông tin gian dối với chủ đường dây biêu rằng đây là người thân của Ngân muốn tham gia chơi biêu, do tin tưởng nên người này đồng ý.

Sử dụng tài khoản "Lê Út", Ngân tiếp tục tham gia đấu biêu và hốt tiền biêu từ các dây biêu mà không tham gia đóng tiền biêu "chết". Bằng thủ đoạn trên, Lê Thị Tuyết Ngân đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng đem đi trả nợ cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông báo những ai là bị hại của Lê Thị Tuyết Ngân, liên hệ Điều tra viên Trương Huy Bình – số điện thoại: 0935.440.540 để được giải quyết.