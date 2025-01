Một phường ở Thanh Hóa có loạt nhà nghỉ chứa gái mại dâm

Ngày 9-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã xác lập Chuyên án đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng có dấu hiệu của các tội chứa chấp, môi giới mại dâm trên địa bàn phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Nhóm người có hoạt động mại dâm bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, qua công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Cơ động, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân kiểm tra tại 14 địa điểm, bao gồm 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, 2 tụ điểm có dấu hiệu "nuôi nhốt" gái mại dâm, 3 địa điểm là nơi ở của các đối tượng khác có liên quan.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện có 5 cơ sở kinh doanh có hành vi chứa gái mại dâm gồm: Nhà nghỉ Thu Trang, Nhà nghỉ Tiến Phương 1, Khách sạn Tiến Phương 2, Nhà nghỉ Anh Anh, Khách sạn Đại Phát (đều thuộc phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) và 2 nhóm đối tượng có hành vi môi giới mại dâm.

Căn cứ hành vi và mức độ vi phạm, ngày 6-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 19 bị can về các tội "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm".

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.