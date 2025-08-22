HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Một phường ở TP HCM có 7 khu công nghiệp hoạt động

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Đông, Thành uỷ viên, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương, địa phương có 7 khu công nghiệp, nhiều nhất cả nước.

Chiều 22-8, Đảng bộ phường Bình Dương, TP HCM đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - dự và chỉ đạo đại hội.

Phường Bình Dương được sáp nhập từ các phường Phú Mỹ, Phú Tân và Hòa Phú của TP Thủ Dầu Một và phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ. Phường có diện tích tự nhiên 58,157 km², quy mô dân số 107.576 người; toàn Đảng bộ gồm 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.563 đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương , trung tâm khu công nghiệp TP HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (thứ 4 trái qua) tặng hoa chúc mừng đại hội

Sau khi sáp nhập, trên địa bàn phường Bình Dương hiện có 7 khu công nghiệp với 508 doanh nghiệp hoạt động. Trong đó, Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương chiếm khoảng 75% diện tích toàn phường (4.196,8ha). 

Nổi bật là khu công nghệ thông tin tập trung, Cụm đại học Quốc tế miền Đông; phân khu Saigon innovation campus (SIC); công viên logistics; trung tâm khám phá khoa học, tổ hợp hành chính, dịch vụ, sáng tạo data center; trung tâm thương mại thế giới WTC; không gian đô thị giản dân và tái định vị sản xuất hơn 4000ha.

Báo cáo chính trị đại hội nêu rõ trong giai đoạn tới, phường Bình Dương tiếp tục được xác định là hạt nhân của mô hình đô thị thông minh, hệ sinh thái khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, dẫn đầu trong phát triển xanh và chuyển đổi số; là trung tâm của cực tăng trưởng và phát triển khu vực Tây Bắc của TP HCM. 

Ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương , trung tâm khu công nghiệp TP HCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Bình Dương

Nhiệm kỳ tới, phường tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp phát triển theo mô hình đô thị giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ và dịch vụ chất lượng cao; là đô thị đáng sống, nơi hội tụ nhân lực chất lượng cao; góp phần quan trọng vào cực tăng trưởng và phát triển của khu vực Tây Bắc TP HCM.

Phường Bình Dương sẽ phối hợp cùng Tập đoàn Becamex tiếp tục triển khai các dự án quan trọng như: phát triển thương mại dịch vụ, nhà ở mới, nhà ở xã hội; khu vực giao thông công cộng (TOD) trục đường Hùng Vương với quần thể nhà ở - văn phòng - khách sạn - thương mại - vui chơi giải trí hiện đại; khu đô thị khoa học công nghệ; phát triển các không gian cộng đồng, tiện ích đô thị; trung tâm triển lãm (WTC) là nơi tổ chức các diễn đàn – trung tâm hội nghị, triển lãm – nền tảng trao đổi quốc tế...

Bí thư Thành uỷ Thủ Dầu Một cũ giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường có nhiều khu công nghiệp nhất TP HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh với đặc thù dân cư đông, đa dạng thành phần, lãnh đạo phường Bình Dươngcần đặc biệt chú trọng công tác quản lý cư trú, nắm chắc tình hình từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xem đây là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững.

Ông Cường kỳ vọng phường Bình Dương sớm trở thành "phường kiểu mẫu - đô thị thông minh - văn minh - nghĩa tình", góp phần vào sự phát triển chung của TP HCM.

Đại hội đã ra mắt 33 người trong Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Văn Sum là Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; ông Võ Chí Thành là Phó Bí thư - Chủ tịch UBND phường.

