Thời sự Chính trị

Một phường ở TP HCM kiểm tra, hậu kiểm 80 công trình sau sáp nhập, phát hiện 8 trường hợp vi phạm

Thanh Thảo

(NLĐO) - Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch và đô thị, trật tự xây dựng ngày càng chặt chẽ, kịp thời điều chỉnh và điều hành theo quy hoạch chung đô thị

Ngày 30-9, phường Đông Hòa, TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Một phường ở TP HCM kiểm tra, hậu kiểm 80 công trình sau sáp nhập, phát hiện 8 trường hợp vi phạm- Ảnh 1.

Một phường ở TP HCM kiểm tra, hậu kiểm 80 công trình sau sáp nhập, phát hiện 8 trường hợp vi phạm- Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã đánh giá trong 9 tháng của năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đông Hoà đã tập trung lãnh đạo, chỉ cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã triển khai thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra. 

Đặc biệt là tổ chức bộ máy ổn định, thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường; triển khai kế hoạch đầu tư công, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ và đạt kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhất là công trình trọng điểm. 

Đáng chú ý, công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch và đô thị, trật tự xây dựng ngày càng chặt chẽ, nề nếp; kịp thời điều chỉnh và điều hành theo quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt. 

Phường đã tổ chức kiểm tra, hậu kiểm 80 công trình; lập biên bản xử phạt hành chính 8 trường hợp xây dựng không phép và sai phép với số tiền 199,5 triệu đồng. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 20-9-2025 đạt gần 11 tỉ đồng, đạt khoảng 130% dự toán giao. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như công tác tham mưu của một số đơn vị chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng; tỉ lệ kết nạp đảng viên mới còn thấp; mô hình, phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chưa thật sự sôi nổi; một số dự án đầu tư công còn chậm, giải ngân thấp; tình hình vi phạm về an ninh trật tự còn diễn ra nhất là trật tự xã hội, ma túy; tai nạn giao thông nghiêm trọng còn xảy ra...


