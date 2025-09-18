Một phường ở TP HCM yêu cầu ngưng tổ chức các trò chơi ở quảng trường, công viên

UBND phường Bến Cát, TP HCM vừa ban hành thông báo về việc ngưng hoạt động buôn bán và tổ chức các trò chơi giải trí tại khu vực Quảng trường 30-4, công viên và các khu đất công trên địa bàn phường.

Người dân đến vui chơi tại Quảng trường 30-4

Phường yêu cầu các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh chấp hành nghiêm túc, không tự ý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán nhằm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

UBND phường đề nghị các cơ quan chức năng như Công an phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Ban điều hành các khu phố được giao trách nhiệm tuyên truyền, vận động và xử lý các trường hợp vi phạm.

Quảng trường 30-4 là nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân trên khu vực, nơi đây thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí.