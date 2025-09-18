HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Một phường ở TP HCM yêu cầu ngưng tổ chức các trò chơi ở quảng trường, công viên

Thanh Thảo

(NLĐO) - Phường yêu cầu các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh chấp hành nghiêm túc, không tự ý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh

UBND phường Bến Cát, TP HCM vừa ban hành thông báo về việc ngưng hoạt động buôn bán và tổ chức các trò chơi giải trí tại khu vực Quảng trường 30-4, công viên và các khu đất công trên địa bàn phường.

Một phường ở TP HCM tạm dừng kinh doanh, buôn bán tại khu vực quảng trường, công viên - Ảnh 1.

Người dân đến vui chơi tại Quảng trường 30-4

Phường yêu cầu các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh chấp hành nghiêm túc, không tự ý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán nhằm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

UBND phường đề nghị các cơ quan chức năng như Công an phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Ban điều hành các khu phố được giao trách nhiệm tuyên truyền, vận động và xử lý các trường hợp vi phạm.

Quảng trường 30-4 là nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân trên khu vực, nơi đây thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí.

Tin liên quan

Chiếm đường để buôn bán

Chiếm đường để buôn bán

Đường Nguyễn Lâm (phường 6, quận 10, TP HCM), nhiều người buôn bán trái cây, rau củ quả, gia cầm...

Chiếm dụng trạm chờ xe buýt để buôn bán

Trạm chờ xe buýt trên Quốc lộ 1K, hướng TP HCM đi Bình Dương (phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP HCM) thường xuyên bị chiếm dụng để buôn bán (ảnh) đã ảnh hưởng đến việc đón xe của người dân.

Buôn bán nguy hiểm trên Quốc lộ 1K

Trên Quốc lộ 1K đoạn qua phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP HCM - nơi giáp ranh TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương có một số điểm buôn bán (chủ yếu là rau củ, hoa quả và hải sản).

