Pháp luật

Một quán karaoke ở Thanh Hóa xây "ký túc xá" bao nuôi 38 nữ nhân viên

Tuấn Minh

(NLĐO)- Kiểm tra đột xuất quán karaoke lúc nửa đêm, Công an Thanh Hóa phát hiện cặp vợ chồng chủ quán karakoke còn xây "ký túc xá" cho 38 nữ nhân viên ở

Ngày 24-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khoảng 0 giờ 10 phút cùng ngày, qua công tác kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, Tổ tuần tra 285 Công an tỉnh Thanh Hóa do Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Phong Liễu (thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) đang hoạt động kinh doanh quá giờ quy định.

- Ảnh 1.

Các nữ nhân viên trong quan karaoke Phong Liễu ở Thanh Hóa được chủ quán bao nuôi ăn ở để phục vụ khách hát. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tiến hành kiểm tra hành chính, mặc dù đã quá 12 giờ đêm nhưng cơ sở kinh doanh karaoke Phong Liễu vẫn còn 9/11 phòng hát đang hoạt động với 46 khách hát, 38 nhân viên nữ phục vụ tại các phòng, trong đó có 2 nhân viên dưới 16 tuổi.

Công an xác định cơ sở kinh doanh karaoke Phong Liễu (trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là cơ sở Diệp Minh và cơ sở Phong Liễu). Tuy nhiên trên thực tế 2 cơ sở này là một và do Hoàng Trung P. (SN 1985; ngụ thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc) làm chủ.

Quá trình hoạt động, cơ sở này "bao nuôi" số lượng lớn nhân viên nữ để phục vụ trong quá trình kinh doanh. Các nữ nhân viên đều được tuyển từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, có tuổi đời từ 15-31.

- Ảnh 2.

Công an lập biên bản, đưa 38 nữ nhân viên và 4 người có liên quan về công an làm việc. Ảnh Công an Thanh Hóa

Hoạt động của cơ sở này hoàn toàn khép kín, ngoài 11 phòng hát, chủ cơ sở còn xây dựng riêng một khu vực phòng ở như một "ký túc xá" gồm 15 phòng để nhân viên ăn, ở sinh hoạt tại chỗ.

Hiện, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan và đưa 42 người là chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên phục vụ về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

