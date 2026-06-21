Một Selecao khác dưới tay Ancelotti

Đó không phải là một Brazil cuốn phăng đối thủ bằng những pha phối hợp rực lửa. Đó là một Brazil rất Ancelotti: vẫn có những đôi chân ngẫu hứng nhưng Selecao đang học cách thắng bằng cái đầu thực dụng.

Kiên nhẫn chờ cơ hội

Trong hơn 20 phút đầu, Haiti chơi thấp, cố gắng bịt các khoảng trống trước vòng cấm và khiến Brazil không dễ tạo ra cơ hội rõ ràng. Một đội bóng lớn trong hoàn cảnh ấy rất dễ nôn nóng, nhất là sau trận ra quân hòa thất vọng Morocco 1-1.

Nhưng Brazil không vội và không đá như thể phải chứng minh mình là Brazil. Họ tăng dần sức ép, kéo Haiti lùi sâu hơn, buộc đối thủ phải phòng ngự nhiều hơn và chờ thời điểm hàng thủ ấy mắc lỗi.

Cunha (giữa) hoàn thành tốt nhiệm vụ trung phong trước Haiti nhưng thử thách cho anh và hàng công Brazil vẫn còn ở phía trước. Ảnh: AP

Bàn mở tỉ số của Matheus Cunha có phần may mắn, khi bóng chạm anh sau pha xử lý không tốt của hàng thủ Haiti. Nhưng may mắn ấy không tự nhiên mà có. Nó đến từ sức ép liên tục của Brazil. Khi một đội bóng lớn đủ kiên nhẫn ép đối thủ trong thời gian dài, sai lầm của đối thủ thường xuất hiện.

Sau bàn thắng ấy, trận đấu gần như đổi chiều hoàn toàn. Haiti không thể chỉ phòng ngự nữa. Khoảng trống bắt đầu mở ra. Và Brazil, với chất lượng cá nhân vượt trội, biết cách kết liễu rất nhanh, ngay trong hiệp 1.

Cunha và thông điệp của HLV Ancelotti

Việc HLV Ancelotti chọn Matheus Cunha đá chính thay Igor Thiago là chi tiết quan trọng. Brazil không thiếu ngôi sao nhưng họ cần những cầu thủ biết giải quyết trận đấu trong những khoảnh khắc cụ thể. Cunha đã làm điều đó, với cú đúp.

Trong một đội bóng có Vinicius Jr, Raphinha, Paqueta và nhiều cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật, Cunha đem lại một giá trị khác: tấn công trực diện.

Đó cũng là điều HLV Ancelotti cần. Brazil của ông không nhất thiết phải đẹp trong mọi pha lên bóng. Điều quan trọng là đội phải có nhiều cách ghi bàn, nhiều phương án mở khóa trận đấu và nhiều con người có thể bước lên khi cần.

Vinicius vẫn là điểm sáng. Anh kiến tạo rồi tự ghi bàn sau pha bứt tốc khoảng ngắn mà có lẽ không ai nhanh hơn. Nhưng trận này không chỉ là câu chuyện của Vinicius. Nó cho thấy Brazil đang cố thoát khỏi thói quen phụ thuộc vào cảm hứng của một vài ngôi sao.

Khi vẻ đẹp nhường chỗ cho chiến thắng

Chi tiết Raphinha chấn thương khiến trận thắng này có thêm một điểm chú ý. Cách thay anh từ phút 40 cho thấy HLV Ancelotti muốn chủ động kiểm soát thể lực và chuẩn bị cho trận gặp Scotland - đối thủ hiện có 3 điểm sau 2 lượt.

World Cup không phải nơi đội mạnh chỉ cần thắng thật đẹp một trận. Điều quan trọng hơn là biết thắng, biết giữ lực, tránh rủi ro và biết đi qua vòng bảng với ít tổn thất nhất.

Vì vậy, hiệp 2 của Brazil có thể không làm người xem hài lòng nhưng nhìn từ góc độ HLV Ancelotti, đó không phải là vấn đề lớn. Khi trận đấu đã được giải quyết, Brazil không cần biến chiến thắng 3-0 thành một cuộc phô diễn vô tận.

Đây chính là Brazil mới: Thực tế hơn và lạnh lùng hơn. Dĩ nhiên, Haiti yếu. Vì thế, một chiến thắng 3-0 trước Haiti là nhiệm vụ phải hoàn thành.

Brazil vẫn có những khoảng lặng. Họ không thật sự sáng tạo trong giai đoạn đầu. Các học trò của HLV Ancelotti chỉ có 5 cú sút trúng đích cả trận. Tuy vậy, có lẽ đó mới là điều đáng chú ý nhất. Brazil dưới thời nhà cầm quân người Ý không cố đá để làm say lòng tất cả.

Người hâm mộ Brazil có thể vẫn nhớ một Selecao chơi bóng như trình diễn nghệ thuật. Nhưng World Cup thời nay không còn đất diễn cho vũ điệu samba đơn thuần.

Muốn vô địch, đôi khi Brazil phải biết thắng bằng cái đầu thực dụng trước khi thắng bằng đôi chân ngẫu hứng.