HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một số mặt hàng cúng Thần Tài giá cao gấp đôi ngày thường

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Ngày 25-2, một ngày trước vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), không khí mua sắm lễ cúng tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM đã sôi động

Ghi nhận tại các chợ Đo Đạc, Thị Nghè, Bà Chiểu, Hòa Bình…, nhiều sạp bày bán đầy đủ các mặt hàng phục vụ cúng Thần Tài như chè, xôi, bộ vàng mã, hoa, trái cây.

Mặt hàng cúng Thần Tài tăng giá gấp đôi dịp vía Thần Tài 2026 - Ảnh 1.

Bánh cúng thần tài có giá 70.000 - 90.000 đồng/cái

Tại chợ Hòa Bình, chị Yến, tiểu thương bán chè xôi và đồ cúng, cho biết chỉ trong buổi sáng đã bán gần 50 phần chè, xôi và bộ đồ cúng Thần Tài. Theo chị, nhiều khách chủ động mua từ mùng 9 vì đây được xem là ngày đẹp để cúng khai trương, mở hàng đầu năm, tiện kết hợp cúng Thần Tài.

Một số người dân cũng chọn mua sớm để tránh cảnh đông đúc, chen lấn vào sáng mùng 10. "Tôi mua trước một ngày vì sợ ngày mai đông người, vừa bất tiện vừa lo bị tăng giá" - bà Trần Thị Liên (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) chia sẻ.

Mặt hàng cúng Thần Tài tăng giá gấp đôi dịp vía Thần Tài 2026 - Ảnh 2.

Khách mua chè xôi cúng Thần Tài

Giá các mặt hàng cúng Thần Tài năm nay nhìn chung chỉ nhích nhẹ. Xôi được bán với giá 30.000–40.000 đồng/phần, chè 20.000–25.000 đồng/phần, bộ đồ cúng Thần Tài (vàng mã, áo mão) dao động 40.000–100.000 đồng/bộ.

Mặt hàng cúng Thần Tài tăng giá gấp đôi dịp vía Thần Tài 2026 - Ảnh 3.

Nhiều sản phẩm mới cúng Thần Tài

Đáng chú ý, giá trái cây cúng Thần Tài tại chợ truyền thống tăng khá mạnh, đặc biệt là mãng cầu. Mặt hàng này đang được bán với giá 180.000–190.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với mức hơn 80.000 đồng/kg tại siêu thị. Quýt cũng có giá khoảng 90.000 đồng/kg, trong khi siêu thị chỉ khoảng 40.000 đồng/kg.

Ngoài các mặt hàng truyền thống, năm nay xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới như rau câu tạo hình túi tiền, thỏi vàng để lấy may, được giới kinh doanh ưa chuộng. Điều này cho thấy nhu cầu cúng Thần Tài không chỉ duy trì mà còn ngày càng đa dạng về hình thức và sản phẩm.

Mặt hàng cúng Thần Tài tăng giá gấp đôi dịp vía Thần Tài 2026 - Ảnh 4.

Khách mua bộ đồ cúng vàng bạc, áo mão 

Mặt hàng cúng Thần Tài tăng giá gấp đôi dịp vía Thần Tài 2026 - Ảnh 5.

Khách mua bông cúng Thần Tài

Mặt hàng cúng Thần Tài tăng giá gấp đôi dịp vía Thần Tài 2026 - Ảnh 6.

Giá trái cây tăng cao

Mặt hàng cúng Thần Tài tăng giá gấp đôi dịp vía Thần Tài 2026 - Ảnh 7.

Thịt heo quay cúng Thần Tài

Tin liên quan

Những lưu ý đặc biệt khi mua vàng lấy may dịp Thần Tài mà người dân cần biết

Những lưu ý đặc biệt khi mua vàng lấy may dịp Thần Tài mà người dân cần biết

(NLĐO) - Người dân mua vàng miếng dịp Thần Tài dù 1-2 lượng nên giao dịch tại đơn vị được cấp phép, giữ đủ hóa đơn, chuyển khoản nếu giá trị từ 20 triệu đồng..

Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước cao hơn thế giới tới 21 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp trước vía Thần Tài do sức mua tăng, nới rộng cách biệt với giá thế giới.

Người dân đội mưa xếp hàng chờ mua vàng trước ngày vía Thần Tài

(NLĐO) - Dù trời mưa phùn, hàng trăm người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng trước tiệm vàng bạc để mua trước ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch).

chợ truyền thống sản phẩm mới Vía Thần Tài thần tài TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo