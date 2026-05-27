Một số nơi ở "chảo lửa" 40 độ C tại Hà Nội mất điện, người dân mang con tới nhà họ hàng "sơ tán"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một số nơi ở "chảo lửa" 40 độ C tại Hà Nội mất điện, người dân mang con tới nhà họ hàng "sơ tán"

Lê Thúy

(NLĐO) - Tại Hà Nội, một số khu vực đã xuất hiện sự cố mất điện do quá tải dù EVN HANOI khẳng định không thực hiện lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch.

Những ngày gần đây, miền Bắc và miền Trung đang xảy ra đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có thời điểm trên 40 độ C.

Xuất hiện mất điện do quá tải Tại Hà Nội trong đợt nắng nóng 2026 - Ảnh 1.

EVNHANOI khẳng định không thực hiện lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn

Điều này đã khiến nhu cầu điện tăng cao, phụ tải vượt đỉnh. Một số nơi ở Hà Nội đã mất điện cục bộ.

Đêm 26-5, rạng sáng 27-5, một số khu vực ở Hà Nội vẫn xảy ra sự cố mất điện. Chị Hoài Thương, ngõ Mễ Trì Thượng, cho biết nửa đêm bị mất điện đột ngột khiến gia đình phải đem con sang nhà họ hàng để tránh nóng.

Chiều 26-5, Tổ dân phố Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc cũng trải qua tình trạng mất điện từ 15 giờ 15, do quá tải đường dây.

Trước đó, ngày 25-5, anh Trần Việt Anh, phường Vĩnh Hưng phản ánh gia đình bị mất điện khoảng 20 phút vào buổi tối.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), đây không phải là cắt điện luân phiên mà chỉ là sự cố quá tải. Đơn vị đã cử cán bộ kỹ thuật đến xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp,

Trong ngày 27-5, EVNHANOI không thực hiện lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn TP Hà Nội. Một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về lịch cắt điện trong ngày là không chính xác.

Dịch chuyển thời gian sử dụng điện, tránh tập trung vào giờ cao điểm

Số liệu từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), cho hay trưa ngày 26-5, nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đạt lần lượt 57,590 MW và 29,385MW. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, công suất toàn quốc đã tăng thêm khoảng 470 MW, riêng khu vực miền Bắc, mức tăng xấp xỉ 900 MW.

Dự kiến ngày 27-5, công suất lớn nhất của hệ thống điện miền Bắc vào cao điểm 22 giờ có thể lên tới 31.000-31.500 MW, cao hơn xấp xỉ 6.500 – 7.000 MW so với thời điểm trước nắng nóng.

Trong bối cảnh đó, NSMO cho biết đang duy trì huy động các nguồn điện chạy LNG và nguồn chạy dầu nhằm đảo đảm bảo đủ công suất khả dụng cho hệ thống điện quốc gia trong các khung giờ cao điểm; chủ động tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung để điều tiết nước tối ưu phục vụ vận hành cho cả mùa khô.

Ngành điện khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong cao điểm nắng nóng: tắt các thiết bị không cần thiết, đặt điều hòa từ 26°C trở lên, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, cần chuyển dịch thời gian sử dụng điện, tránh vào giờ cao điểm. Đây là giải pháp nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, giảm áp lực cho hệ thống điện trong những thời điểm phụ tải tăng cao.

Bộ Công Thương đề nghị bên cạnh các doanh nghiệp thì các cơ quan nhà nước, cơ sở sử dụng điện lớn cùng tính toán phương án điều chỉnh thời gian hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của phụ tải.

Bộ Công Thương đã giao các đơn vị làm việc với địa phương, đồng thời yêu cầu địa phương phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng điện, hạn chế phụ tải vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, cần rà soát tổng thể toàn bộ hệ thống điện, từ hạ tầng đến lưới điện truyền tải, phân phối điện; đồng thời kịp thời sửa chữa, xử lý các điểm có nguy cơ sự cố để bảo đảm vận hành ổn định trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Tin liên quan

Điện lực TP HCM xin lỗi khách hàng vì sự cố mất điện trưa 30-7

Điện lực TP HCM xin lỗi khách hàng vì sự cố mất điện trưa 30-7

(NLĐO) – Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng đồng thời khẳng định đã khôi phục hoàn toàn nguồn điện trong vòng 30 phút.

Xảy ra sự cố trạm biến áp phía Nam, gây mất điện 15 phút

(NLĐO) - Chiều tối 23-4, NSMO cho biết vào hồi 14 giờ 16 phút cùng ngày đã xảy ra sự cố trạm biến áp trên hệ thống điện khu vực miền Nam.

Ngành điện TP HCM phản hồi về vụ mất điện trung tâm dữ liệu Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

(NLĐO)- Ngày 7-7, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) có phản hồi và làm rõ thông tin về sự cố mất điện tại Công viên Phần mềm Quang Trung gây mất kết nối tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) sáng 5-7.

mất điện tiết kiệm điện cắt điện nắng nóng gay gắt tiêu thụ điện mất điện đột ngột
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo