Một số nơi ở "chảo lửa" 40 độ C tại Hà Nội mất điện, người dân mang con tới nhà họ hàng "sơ tán"

Những ngày gần đây, miền Bắc và miền Trung đang xảy ra đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có thời điểm trên 40 độ C.



EVNHANOI khẳng định không thực hiện lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn

Điều này đã khiến nhu cầu điện tăng cao, phụ tải vượt đỉnh. Một số nơi ở Hà Nội đã mất điện cục bộ.

Đêm 26-5, rạng sáng 27-5, một số khu vực ở Hà Nội vẫn xảy ra sự cố mất điện. Chị Hoài Thương, ngõ Mễ Trì Thượng, cho biết nửa đêm bị mất điện đột ngột khiến gia đình phải đem con sang nhà họ hàng để tránh nóng.

Chiều 26-5, Tổ dân phố Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc cũng trải qua tình trạng mất điện từ 15 giờ 15, do quá tải đường dây.

Trước đó, ngày 25-5, anh Trần Việt Anh, phường Vĩnh Hưng phản ánh gia đình bị mất điện khoảng 20 phút vào buổi tối.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), đây không phải là cắt điện luân phiên mà chỉ là sự cố quá tải. Đơn vị đã cử cán bộ kỹ thuật đến xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp,

Trong ngày 27-5, EVNHANOI không thực hiện lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn TP Hà Nội. Một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về lịch cắt điện trong ngày là không chính xác.

Dịch chuyển thời gian sử dụng điện, tránh tập trung vào giờ cao điểm

Số liệu từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), cho hay trưa ngày 26-5, nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đạt lần lượt 57,590 MW và 29,385MW. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, công suất toàn quốc đã tăng thêm khoảng 470 MW, riêng khu vực miền Bắc, mức tăng xấp xỉ 900 MW.

Dự kiến ngày 27-5, công suất lớn nhất của hệ thống điện miền Bắc vào cao điểm 22 giờ có thể lên tới 31.000-31.500 MW, cao hơn xấp xỉ 6.500 – 7.000 MW so với thời điểm trước nắng nóng.

Trong bối cảnh đó, NSMO cho biết đang duy trì huy động các nguồn điện chạy LNG và nguồn chạy dầu nhằm đảo đảm bảo đủ công suất khả dụng cho hệ thống điện quốc gia trong các khung giờ cao điểm; chủ động tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung để điều tiết nước tối ưu phục vụ vận hành cho cả mùa khô.

Ngành điện khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong cao điểm nắng nóng: tắt các thiết bị không cần thiết, đặt điều hòa từ 26°C trở lên, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, cần chuyển dịch thời gian sử dụng điện, tránh vào giờ cao điểm. Đây là giải pháp nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, giảm áp lực cho hệ thống điện trong những thời điểm phụ tải tăng cao.

Bộ Công Thương đề nghị bên cạnh các doanh nghiệp thì các cơ quan nhà nước, cơ sở sử dụng điện lớn cùng tính toán phương án điều chỉnh thời gian hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của phụ tải.

Bộ Công Thương đã giao các đơn vị làm việc với địa phương, đồng thời yêu cầu địa phương phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng điện, hạn chế phụ tải vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, cần rà soát tổng thể toàn bộ hệ thống điện, từ hạ tầng đến lưới điện truyền tải, phân phối điện; đồng thời kịp thời sửa chữa, xử lý các điểm có nguy cơ sự cố để bảo đảm vận hành ổn định trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.