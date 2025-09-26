HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Một tập đoàn chi 68 triệu USD mua khu đất 2.000m2 ở trung tâm TP HCM

Sơn Nhung

(NLĐO)- Tập đoàn UOA đã hoàn tất thương vụ mua lại 2.000m2 đất tại trung tâm TP HCM với giá 68 triệu USD.

Tập đoàn United Overseas Australia Ltd (UOA) vừa hoàn tất thỏa thuận mua lại một khu đất thương mại tại đường Võ Thị Sáu, trị giá 68 triệu USD (khoảng 1.775 tỉ đồng).

Thỏa thuận được thực hiện thông qua ba công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của UOA là UOA Vietnam Pte Ltd, UTD Vietnam Pte Ltd và UTM Vietnam Pte Ltd. Qua đó, UOA mua lại 100% vốn của Công ty CP VIAS Hồng Ngọc Bảo.

Theo kế hoạch, khu đất sẽ được phát triển thành một tòa nhà văn phòng hạng A hiện đại, với tổng diện tích sàn khoảng 20.000 m².

Dự án dự kiến khởi công vào quý IV/2025 và hoàn thành vào quý II/2028. Tổng diện tích văn phòng cho thuê của UOA tại TP HCM sẽ đạt gần 120.000 m² sau thương vụ này.

Tổng giá trị đầu tư ước tính 120 triệu USD (hơn 3.120 tỉ đồng).

Trước đó, vào tháng 3-2024, UOA hợp tác với CapitaLand Development, phát triển dự án Khu dân cư Sycamore (khoảng 3.500 căn) tại phường Bình Dương, TP HCM.

Hiện danh mục đầu tư của UOA tại Việt Nam còn có các công trình văn phòng hạng A như UOA Tower và Millennial Tower tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Một tập đoàn chi 68 triệu USD mua khu đất 2.000m2 ở trung tâm TP HCM- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Tòa nhà Văn phòng UOA sắp triển khai

Ông Dickson Kong, Trưởng Bộ Phận Đầu tư tập đoàn UOA, cho biết thương vụ này giúp nâng tổng diện tích sàn văn phòng cho thuê của UOA tại TP HCM lên gần 120.000 m².

Thành lập năm 1987, UOA là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu tại châu Á. UOA hoạt động thông qua các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tại Úc, Singapore và Malaysia, cùng với công ty con tại Việt Nam.

