Giáo dục

Một tập đoàn giáo dục ở TP HCM thực hiện hợp tác giáo dục với Nhật Bản

Đặng Trinh

(NLĐO)- Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đã ký 4 biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam cùng các đối tác Nhật Bản

Thông tin từ Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt (Chủ hệ thống Trường Quốc tế Nam Việt), cho biết, trong các ngày vừa qua tập đoàn đã tổ chức các buổi làm việc, giao lưu và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam và các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục tại Nhật Bản gồm: Công ty Loco Field, Công ty Magionet và Trường Wilson Canadian English School.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình mở rộng hợp tác quốc tế của Nam Việt, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Một tập đoàn giáo dục ở TP HCM thực hiện hợp tác giáo dục với Nhật Bản - Ảnh 1.

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Sakai Hironori – Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam; bà Wilson Megumi – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Quốc tế Nhật Bản, Giám đốc Wilson Canadian English School; ông Shu Teraguchi – Tổng Giám đốc Công ty Loco Field; ông Yuji Shioya – Đại diện Công ty Magionet, cùng nhiều lãnh đạo, chuyên gia giáo dục Nhật Bản.

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Sakai Hironori – Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam; bà Wilson Megumi – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Quốc tế Nhật Bản, Giám đốc Wilson Canadian English School; ông Shu Teraguchi – Tổng Giám đốc Công ty Loco Field; ông Yuji Shioya – Đại diện Công ty Magionet, cùng nhiều lãnh đạo, chuyên gia giáo dục Nhật Bản.

Tại các chương trình làm việc, các bên đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi định hướng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, giao lưu văn hóa, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu cùng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, hội nhập quốc tế và mang đậm bản sắc văn hóa hai dân tộc.

Tại đợt làm việc, 4 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết, đánh dấu những bước khởi đầu quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt và Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam cùng các đối tác Nhật Bản.

Cụ thể, gồm: Hợp tác với Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam: Hai bên sẽ phối hợp trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực, đồng thời tổ chức các chương trình giao lưu học sinh, giáo viên và hoạt động văn hóa – giáo dục nhằm tăng cường gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư giáo dục, hai bên thống nhất hai phương án hợp tác: Phương án 1: Thành lập một trường học mới tại Việt Nam với 100% vốn đầu tư từ phía Nhật Bản, hoạt động theo mô hình và tiêu chuẩn giáo dục Nhật Bản, có sự phối hợp hỗ trợ chuyên môn từ Tập đoàn Nam Việt; Phương án 2: Hợp tác đầu tư, phát triển trên nền tảng các trường hiện có của Nam Việt, kết hợp chương trình giáo dục Nhật Bản với định hướng giáo dục hiện hành, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và mở rộng hợp tác quốc tế...

Hợp tác cùng Wilson Canadian English School: Hai bên thống nhất phối hợp tổ chức chương trình trao đổi du học sinh Việt Nam – Nhật Bản trong các tháng hè, tăng cường giao lưu văn hóa, trao đổi học thuật và kỹ năng ngôn ngữ giữa học sinh, sinh viên hai nước.

Một tập đoàn giáo dục ở TP HCM thực hiện hợp tác giáo dục với Nhật Bản - Ảnh 2.

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt ký kết hợp tác với Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam

Hai biên bản ghi nhớ hợp tác khác, gồm: Hợp tác cùng Loco Field và hợp tác cùng Magionet nhằm ứng dụng công nghệ Nhật Bản vào môi trường học đường. Tập trung vào hợp tác đào tạo và tuyển dụng lao động Việt Nam – Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nghề và tiếng Nhật.

Ông Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, khẳng định, tập đoàn luôn đặt trọng tâm vào việc mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục – đào tạo. Đồng thời tin rằng sự đồng hành của các đối tác Nhật Bản sẽ mang lại nhiều giá trị mới, góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.

"Với tầm nhìn “Giáo dục vì tương lai – Hợp tác vì phát triển”, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện, hiện đại và hội nhập. các Biên bản ghi nhớ được ký kết lần này là nền tảng quan trọng để Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt triển khai nhiều chương trình hợp tác song phương, nâng cao chất lượng đào tạo, và mang đến cho học sinh cơ hội học tập, trải nghiệm quốc tế phong phú hơn"- ông Quốc nói. 

