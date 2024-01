Mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip một thợ nề (ngụ xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị tổ công tác của công an dừng xe để đo nồng độ cồn khi thấy có biểu hiện nghi vấn.

Ông Sử được Giám đốc Công an tỉnh giải thích về việc đã uống rượu thì không nên lái xe

Người thợ nề cho biết mình tên Sử, đồng thời trình bày lý do dẫn tới sự việc là do sau buổi làm việc, ông được chủ nhà mời uống rượu, do vui quá nên đã uống hơi "quá chén", dẫn tới "mất phương hướng, không biết đường về nhà".

Thời điểm trên, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cũng đang có mặt tại chốt để kiểm tra đột xuất tổ công tác làm nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Hồng Phong đã nhờ người gọi điện cho gia đình xuống đón người thợ nề về nhà.

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, dư luận cho rằng hành động của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh rất nhân văn.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết ông gặp người thợ nề tối 16-1. Thời điểm xảy ra sự việc, trời mưa lạnh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong đang cùng tổ công tác của công an TP Hà Tĩnh xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Hàm Nghi.

clip ghi lại sự việc

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng cho hay nếu có xử phạt, nặng nhẹ gì thì cuối cùng cũng phải đặt yếu tố nhân văn, ý thức của người dân về tính mạng, sức khỏe của mình, của cộng đồng mới là quan trọng. Nếu xử phạt họ trong hoàn cảnh đó họ có hiểu, có phục, có ý thức không?.

"Ngoài ra, sau khi nghe người đàn ông trình bày, tôi đã cho vợ của bác đón về vì khi đó mưa lạnh, bác đã uống rượu lại lớn tuổi rồi, nếu cảm lạnh hoặc đột quỵ thì ân hận cả đời. Chúng tôi đã giữ lại phương tiện để sáng hôm sau mời bác đến làm việc, kiểm điểm, nhắc nhở và có hình thức xử lý phù hợp", Đại tá Nguyễn Hồng Phong thông tin thêm.