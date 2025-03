Một thương hiệu trà sữa Trung Quốc bị công kích vì nhầm với Chagee

Mới đây, nhiều người dùng trên mạng xã hội đăng tải bài viết kêu gọi tẩy chay hãng trà sữa Chagee. Lý do là vì trên ứng dụng (app) của hãng trà sữa này hiển thị bản đồ có hình ảnh giống đường lưỡi bò phi pháp.

Theo đó, thương hiệu trà sữa có tên Chacee bị vạ lây khi một số người nhầm lẫn với Chagee nên đã vào thả cảm xúc phẫn nộ vào các bài viết trên fanpage Chacee, buộc họ phải lên tiếng đính chính.

Cụ thể, Chacee khẳng định Chacee không phải là Chagee. Thương hiệu tôn trọng và cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao và đồng hành cùng khách hàng tại Việt Nam.

"Mong người lưu ý để tránh nhầm lẫn. Chúng tôi trân trọng sự ủng hộ của mọi người và luôn đồng hành cùng Việt Nam"- Chacee chia sẻ trên fanpage Facebook ngày 15-3.

Chị Trúc Quỳnh, ngụ quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết khi thấy các bài viết trên fanpage của Chacee bị công kích, chị đã kiểm tra lại và may mắn là không phải do lỗi như Chagee mà do có sự nhầm lẫn.

Chacee đính chính thông tin

"Tôi thường đến thưởng thức đồ uống của Chacee tại quận Bình Thạnh. Nếu có hình ảnh không phù hợp, tôi sẽ không sử dụng thương hiệu này nữa"- chị Quỳnh nói.

Chacee tự giới thiệu là thương hiệu nổi tiếng đến từ Trung Quốc. Hiện có nhiều cửa hàng nhượng quyền tại Hà Nội, TP HCM, Bắc Giang, Bình Dương, Sóc Trăng...

Về chi phí nhượng quyền được giới thiệu trọn gói 100 triệu đồng, bao gồm thương hiệu, đào tạo kỹ thuật, trang trí, kế hoạch khai trương.

Liên quan đến Chagee, trên kho ứng dụng Play Store và AppStore, ứng dụng Chagee đã bị gỡ khỏi thị trường Việt Nam. Nền tảng hiện thông báo: "App hiện không khả dụng ở khu vực của bạn". Dù vậy, bằng cách chuyển vùng, người dùng vẫn có thể tải app này về máy.

Chagee vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc.

Chagee là một chuỗi trà sữa cao cấp được thành lập vào năm 2017 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Thương hiệu này hiện có hơn 5.000 cửa hàng trên toàn khu vực Đông Á.

Cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam của thương hiệu trà sữa Chagee dự kiến đặt tại góc ngã tư Nguyễn Thiệp - Đồng Khởi (quận 1, TP HCM) và đang trong thời gian hoàn thiện. Ngày chính thức khai trương cửa hàng này chưa được hãng công bố.