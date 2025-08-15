Một tỉnh yêu cầu sở, ngành lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ để điều động về cấp xã

Ngày 14-8, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành được giao lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức trong biên chế của cơ quan, đơn vị để điều động, biệt phái, tăng cường về các xã có khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là các lĩnh vực về quản lý đất đai, tài chính, môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin, trung tâm hành chính công. Danh sách này phải được gửi về Sở Nội vụ trước 10h00 ngày 18-8-2025 để tổng hợp.

Nhiều cán bộ của sở, ngành tại Nghệ An sẽ được điều động về hỗ trợ cấp xã. Ảnh: H. Hà

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nội vụ phối hợp, đôn đốc các cơ quan liên quan và tổng hợp danh sách theo yêu cầu gửi Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trước ngày 20-8-2025, đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả tổng hợp.

Giao Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ rà soát, thực hiện quy trình, ban hành quyết định điều động, tiếp nhận theo phân cấp, thẩm quyền được giao; thực hiện quy trình, ban hành quyết định điều động, biệt phái cán bộ công chức từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh về các xã, phường; từ xã, phường này sang xã, phường khác; tiếp nhận viên chức và các đối tượng khác theo quy định vào làm công chức khối chính quyền cấp xã.

Trước đó, tại Kết luận số 586-KL/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành khối Nhà nước lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức trong biên chế của cơ quan, đơn vị để điều động, biệt phái, tăng cường về các xã có khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là các lĩnh vực về quản lý đất đai, tài chính, môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin, trung tâm hành chính công. Báo cáo danh sách về Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 20-8-2025.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có tại Công văn số 808-CV/ĐU ngày 13-8-2025 giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Được biết, Nghệ An hiện có 130 xã, phường, giảm 282 đơn vị so với trước khi sắp xếp. Việc tăng cường đưa cán bộ về cơ sở là nhằm tiếp tục kiện toàn, bổ sung, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.