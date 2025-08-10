Chiều 9-8, tại khu phố 17, phường Chánh Hưng, TP HCM (quận 8 cũ) tất bật hơn ngày thường bởi các tình nguyện viên đang chuẩn bị nguyên liệu cho một tối phát 500 phần bún xào cho người dân khó khăn.



500 phần bún xào được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận.

Anh Nguyễn Duy Nam, Bí thư chi đoàn khu phố 17 (phường Chánh Hưng) cho biết chương trình "Bếp áo xanh" do đoàn phường Chánh Hưng tổ chức, hoạt động đã hơn 1 năm nay nhằm san sẻ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình, mỗi lần như vậy sẽ phát từ 300 - 500 suất ăn như bánh ướt, bún xào,... cần chuẩn bị rất nhiều.

Kể thêm, anh Nam cho biết chương trình được tổ chức đều đặn mỗi tháng một lần như Bếp Áo xanh (tặng đồ ăn, thức uống), gian hàng 0 đồng (tặng rau củ quả), cắt tóc miễn phí… Do anh đứng ra phối hợp với lực lượng dân quân, chi đoàn khu phố khác thực hiện.

Cứ như thế, đến tối 9-8, đoàn phường Chánh Hưng đã âm thầm đến, rồi âm thầm rời đi đến nhiều địa điểm ở TP HCM để trao đi những suất ăn, mà trên môi họ chỉ có nụ cười, không thấy mệt.

Bà Trần Thị Giàu (64 tuổi, ngụ TP HCM) vừa nhận được suất bún và nước do các tình nguyện viên chương trình "Bếp áo xanh" phát, đã không giấu được sự cảm kích. Theo bà, một phần như vậy cũng 25.000-30.000 đồng, nhiều lúc bà tiết kiệm không dám ăn. "Mỗi ngày thu nhập của tôi chỉ 90.000 đồng, rồi phải lo cho cháu ngoại, nhận được những suất ăn hay rau củ miễn phí của chương trình tôi rất mừng" - bà Giàu bày tỏ.

Anh Nguyễn Phú Vinh (chủ tiệm tóc Hair Salon Vinh), gắn bó với chương trình ngay từ ngày đầu hoạt động, cho biết trước đây khi mới vào TP HCM, lúc khó khăn anh được người TP HCM giúp đỡ.

"Đến nay tôi khá giả hơn nên tham gia chương trình, san sẻ lại cho những người kém may mắn hơn. Có hôm đi phát, người ta nhận được đồ ăn của mình mà khóc tại chỗ luôn. Có lúc, khi đang cắt tóc miễn phí, có người nói lần đầu tiên được như thế nên rất xúc động" - anh Vinh nói.

Những phần đồ ăn được gửi đến người dân khó khăn.

Chương trình "Bếp áo xanh" do đoàn phường Chánh Hưng tổ chức.