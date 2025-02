Một trong "tứ thiên thần" Hàn Quốc qua đời

Theo Allkpop thông tin rằng Song Dae-kwan đã qua đời sáng ngày 7-2 vì một cơn đau tim. Ban đầu, nam ca sĩ dự kiến sẽ xuất hiện trong chương trình "Gayo Stage" của đài KBS1 vào tuần tới nhưng đã hủy bỏ sự kiện này do sức khỏe đột ngột xấu đi.

Song Dae-kwan qua đời tuổi 78

Song Dae-kwan là ca sĩ kỳ cựu, nổi tiếng với những bài hát nổi tiếng: "Sunny Day About to Come", "Four Beats", "One Ticket"…

Ra mắt công chúng năm 1967 với đĩa đơn "A Generous Man", ông được biết đến là một trong "tứ thiên thần" của dòng nhạc trot của Hàn Quốc bên cạnh Tae Jin-ah, Hyun Chul, Seol Woon-do.