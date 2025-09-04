Ngày 4-9, trước thềm cả nước hân hoan bước vào lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Trường Đại học Bình Dương cho biết nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, nhà trường vừa công bố chính sách học bổng đặc biệt.

Theo đó, trường sẽ tặng 50% học phí toàn khóa cho những em được các trường THPT giới thiệu và đáp ứng đầy đủ tiêu chí xét tuyển.



Sinh viên ngành Dược trong một tiết thực hành tại Trường Đại học Bình Dương

Cụ thể, mỗi trường THPT sẽ được giới thiệu tối đa 3 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Học sinh phải đạt hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên và điểm thi tốt nghiệp THPT từ 18 điểm (riêng ngành Dược từ 19 điểm).

Theo đại diện Trường Đại học Bình Dương, chính sách này không chỉ giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn mở rộng cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng cho sinh viên.

Để duy trì học bổng, sinh viên cần đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, phong trào Đoàn – Hội và cộng đồng.

"Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần nhân văn, tạo điều kiện để học sinh nghèo hiếu học được tiếp cận tri thức, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng, đóng góp cho sự phát triển đất nước"- đại diện nhà trường chia sẻ.

Thí sinh quan tâm có thể liên hệ trực tiếp Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Bình Dương hoặc liên hệ số điện thoại 0789.269.219 để được tư vấn chi tiết.