Thể thao

Mourinho bị Fenerbahce sa thải, rộ tin đồn trở lại Man United

Đông Linh (theo Goal)

(NLĐO) - Chỉ sau vài tuần lễ của mùa giải mới, Jose Mourinho đã bị Fenerbahce sa thải sau khi đội bóng này phải dừng chân tại vòng play-off Champions League.

Không đầy 48 giờ sau khi Fenerbahce nhận thất bại 0-1 trước Benfica tại vòng play-off Champions League và mất vé dự vòng bảng cúp châu Âu, HLV Jose Mourinho đã chính thức bị sa thải dù hợp đồng với đội bóng chỉ hết hạn vào tháng 6-2026.

Mourinho bị Fenerbahce sa thải, rộ tin đồn trở lại Man United - Ảnh 1.

Jose Mourinho và chủ tịch Ali Koc (trái) đường ai nấy đi sau nhiều khúc mắc

Mourinho mất ghế

Trong thông báo chính thức, Fenerbahce cảm ơn Mourinho vì những đóng góp kể từ khi ông được bổ nhiệm hồi tháng 5-2024, đồng thời chúc ông thành công trong chặng đường tiếp theo. Tuy nhiên, theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, mối quan hệ giữa chiến lược gia 62 tuổi và ban lãnh đạo CLB đã rạn nứt từ mùa hè sau khi Mourinho công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng của đội bóng. Ông cho rằng CLB không nghiêm túc đầu tư nếu thực sự đặt mục tiêu tham dự Champions League, trong khi lãnh đạo phản bác rằng Mourinho "bóp méo sự thật" khi chỉ yêu cầu mua về duy nhất trung vệ Milan Skriniar.

Mourinho bị Fenerbahce sa thải, rộ tin đồn trở lại Man United - Ảnh 2.

"Người đặc biệt" chia tay đội bóng thứ 11 trong sự nghiệp theo cách khó tin

Trong mùa giải đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ, Mourinho không giành nổi danh hiệu nào. Fenerbahce chỉ về nhì Super Lig sau Galatasaray trong khi trước đó đã dừng bước ở tứ kết Cúp Quốc gia và vòng 1/8 Europa League. Đầu mùa giải mới, Fenerbahce chỉ giành được 4 điểm sau 2 vòng, xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng khiến lãnh đạo CLB không còn giữ được kiên nhẫn.

TIN LIÊN QUAN

Fenerbahce thực tế đã tính chuyện chia tay Mourinho từ tháng 6, nhưng sau cuộc gặp tại London, đôi bên thống nhất tiếp tục hợp đồng. Dù vậy, những phát ngôn thiếu kiềm chế của "Người đặc biệt" về công tác chuyển nhượng được cho là giọt nước tràn ly khiến sự việc đi đến hồi kết không mong đợi.

Mourinho bị Fenerbahce sa thải, rộ tin đồn trở lại Man United - Ảnh 3.

Rời Fenerbahce, Mourinho có cơ hội tái ngộ Man United

Cơ hội tái hồi Man United của Mourinho

Fenerbahce là đội bóng thứ 11 trong sự nghiệp huấn luyện của Mourinho và một lần nữa ông rời đi trong cảnh bất ổn. Sự kiện này diễn ra chỉ một ngày sau khi Ole Gunnar Solskjaer – người kế nhiệm Mourinho tại Man United năm 2018 – cũng bị Besiktas sa thải.

Trùng hợp thay, cả hai cựu HLV Man United đang thất nghiệp trong bối cảnh đội bóng cũ chịu sức ép lớn dưới thời HLV đương nhiệm Ruben Amorim. Việc "Quỷ đỏ" bị Grimsby Town, đội bóng đang chơi ở giải hạng Tư, loại khỏi Carabao Cup đã dấy lên nghi ngờ liệu Mourinho có cơ hội trở lại sân Old Trafford, nơi ông từng giúp "Quỷ đỏ" đoạt cúp Europa League 2017?

Tin liên quan

Mourinho chỉ trích ban lãnh đạo Fenerbahce

Mourinho chỉ trích ban lãnh đạo Fenerbahce

(NLĐO) - Trước thềm play-off Champions League với Benfica, HLV Mourinho đã chỉ trích lãnh đạo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ về mục tiêu đội nhắm tới.

Mourinho khiến bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ chấn động, nhiều lãnh đạo từ chức

(NLĐO) - HLV Mourinho khép lại một mùa giải "ồn ào" tại VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ kéo theo một loạt quan chức cao cấp của bóng đá nước này từ chức.

Mourinho thua Solskjaer, chỉ trích Giải Thổ Nhĩ Kỳ thiếu công bằng

(NLĐO) - HLV Jose Mourinho tỏ ra chán nản và có phát biểu đáng chú ý khi nói về giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig) thiếu công bằng.

Jose Mourinho Fenerbahce sa thải người đặc biệt vòng play-off Champions League Super Lig Europa League
    Thông báo