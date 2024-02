Mourinho để lại món quà kèm 9 chữ cay đắng cho "kẻ phản bội"

Theo truyền thông Ý, sau khi bị AS Roma sa thải hồi tháng trước, Jose Mourinho đã tự tay để lại món quà là chiếc nhận ông đã được học trò tặng sau khi giành được chức vô địch Conference League 2021-2022 vào tủ của đội trưởng Lorento Pellegrini.



Nguồn tin còn tiết lộ thêm, Mourinho cảm thấy mình bị phản bội bởi chính các học trò tại AS Roma, những người ông cho rằng đã góp phần khiến mình mất việc. Điều này được thể hiện rõ trong lời nhắn ông để lại. Nội dung chỉ vỏn vẹn 9 chữ viết bằng tiếng Anh: "Khi nào bạn là đàn ông, thì đưa nó cho tôi".

Jose Mourinho đã để lại những dòng chữ cay đắng sau khi bị AS Roma sa thải hồi tháng trước (Ảnh:X)

Trước khi bị sa thải, Giallorossi đã trải qua liên tiếp 3 trận không giành được chiến thắng và chỉ đứng thứ 9 trên BXH Serie A. Màn trình diễn tệ hại này đã khiến Mourinho phải rời khỏi chiếc ghế nóng của AS Roma.

Sau khi sa thải nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, AS Roma đã bổ nhiệm một trong những huyền thoại sống của đội bóng là cựu tiền vệ Daniele De Rossi vào chiếc ghế HLV trưởng.

Gần như ngay lập tức, AS Roma có sự chuyển mình. Tính đến nay, dưới sự dẫn dắt của HLV De Rossi, AS Roma đã có 4 chiến thắng liên tiếp. Với những điểm số quan trọng vừa có được, AS Roma đã leo một mạch lên vị trí thứ 5 trên BXH Serie A. Hiện chỉ kém tốp 4 đúng 1 điểm.

Về tương lai của "người đặc biệt", hiện tại một số nguồn tin cho rằng ông sẽ đến dẫn dắt 1 trong 2 đội bóng lớn là Barcelona hoặc Man Utd. Người đại diện của Jose Mourinho đã làm việc với ban lãnh đạo Barca, nhiều khả năng đây sẽ là nơi dừng chân tiếp theo của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha.