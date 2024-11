Puerto Rico thắng giải Nam vương 2024

Tối 23-11, chung kết Mr World 2024 (Nam vương Thế giới) được tổ chức ở NovaWorld Phan Thiet. Chung kết Mr World 2024 gồm các phần thi: Dance of the World, trang phục áo dài, trang phục thể thao, trình diễn vest, ứng xử và công bố kết quả. Kết quả, Puerto Rico đăng quang. Danny Mejía Romero năm nay 27 tuổi là một ca sĩ nổi tiếng ở quê nhà. Việt Nam là Tuấn Ngọc đoạt giải Á vương 1, Tây Ban Nha đoạt Á vương 2 và Á vương 3 thuộc về Angola.

Thành tích của Việt Nam tại Mr World 2024 rất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận hơn chính là biểu hiện của Tuấn Ngọc trong đêm chung kết. Trên sân khấu, Tuấn Ngọc trổ tài thổi sáo, múa võ. Dưới khán đài, khán giả liên tục gọi tên đại diện Việt Nam. Người xem tự hào khi văn hóa truyền thống Việt Nam phổ biến rộng ra quốc tế.

Kết hợp màn trình diễn của Tuấn Ngọc là phần biểu diễn đánh trống của thí sinh Hubert Gromadzki. Màn tương tác giữa đại diện Ba Lan và Tuấn Ngọc làm nóng sân khấu chung kết Mr World. Tuấn Ngọc tạo ấn tượng khi là người kết nối văn hóa Việt Nam hòa cùng không gian văn hóa của châu Âu, tạo nên tiết mục chất lượng.

Tuấn Ngọc của Việt Nam đã có những biểu hiện rất xuất sắc trong đêm chung kết Mr World 2024

Sri Lanka thắng giải Trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất. South Sudan thắng giải Trang phục dân tộc do giám khảo chấm. Tại cuộc thi Mr World 2024, chất lượng thí sinh được đánh giá đồng đều và hầu hết ứng viên đều có hình thể đẹp, cơ bắp săn chắc. Việc các thí sinh khoe body cũng ở phạm vi chừng mực, không bị thô nhờ mặc quần short thay vì quần tam giác. Với việc chọn thí sinh theo từng châu lục, tỷ lệ vào top khốc liệt. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương sở hữu số lượng thí sinh đông nhất, nhiều gương mặt nổi bật vì thế khả năng cạnh tranh rất cao.

Nam vương và Á vương 1,Tuấn Ngọc

Khoảnh khắc lắng đọng nhất chung kết Mr World 2024 là tri ân cựu chiến binh. Khi đại diện Puerto Rico thể hiện ca khúc "You Raise me up", tiết mục lắng động khi có sự xuất hiện của 15 cụ thương binh ở Trung tâm nuôi dưỡng Thương binh và người có công Long Đất. Đây chính là nơi mà các thí sinh đã có hoạt động từ thiện ở Vũng Tàu.