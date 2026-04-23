Mua bán đất ở Gia Lai diễn biến phức tạp

Nhiều địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về hành vi lừa đảo trong việc chào mời làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nghiêm cấm việc mua bán đất do nhà nước quản lý.

Rao bán cả đất công

Ghi nhận thực tế cho thấy tại một số thôn, làng, tổ dân phố ở các địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất đai trái phép.

Tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai, nhiều diện tích đất nông nghiệp đang trồng cà phê được phân lô, bán đất nền. Cụ thể, tại thôn Đoàn Kết, hàng chục hecta cà phê xanh mướt, cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/ha mỗi năm đã bị chặt bỏ. Trên diện tích này là hàng trăm cọc bê-tông được dựng lên để phân lô. Tại khu vực này, người dân đến sinh sống rất ít, hệ thống đường giao thông, đường điện, nước sạch chưa được nhà nước đầu tư. Trong số hàng trăm lô đất đã được phân lô, chỉ có vài căn nhà đã xây dựng.

Tình trạng phân lô, bán nền tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai đang diễn biến phức tạp

Bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrung, cho biết diện tích đất phóng viên phản ánh đều được những người đầu cơ, công ty bất động sản mua rồi phân lô. Những đơn vị này đã nghiên cứu rất kỹ quy hoạch và các quy định pháp luật. Do đó, khi họ nộp hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, tách thửa thì qua kiểm tra thấy phù hợp quy hoạch nên chính quyền phải thực hiện.

Còn tại xã Mang Yang, thời gian qua, nhiều diện tích đất do nhà nước quản lý bị rao bán công khai. Để thu hút khách mua, nhiều "cò" đất còn cam kết làm được sổ đỏ. Ông Võ Lê Xuân Thiện, Chủ tịch UBND xã Mang Yang, cho biết đất do nhà nước quản lý tại khu vực thị trấn Kon Dơng (cũ), xã Đak Djrăng (cũ); đất quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung tại xã Hải Yang (cũ); đất Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa; đất Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang... không đủ điều kiện cấp sổ đỏ cũng bị các đối tượng rao bán công khai trên mạng xã hội.

UBND xã Mang Yang vừa có văn bản nghiêm cấm việc mua bán, chuyển nhượng đất do nhà nước quản lý, đất không đủ điều kiện và đất chưa được cấp sổ đỏ theo quy định. Cùng với đó, nghiêm cấm việc tự ý phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp, sử dụng đất sai mục đích. Đặc biệt, nghiêm cấm các hoạt động môi giới, "cò" đất đưa thông tin sai sự thật về quy hoạch để đẩy giá đất, gây "sốt" ảo và trục lợi bất chính.

Lừa đảo làm sổ đỏ

Hiện nay, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tích cực giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Dự án sẽ đi qua nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân các địa phương. Tuy nhiên, nhiều người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số, đã khai hoang, canh tác ổn định nhưng chưa quan tâm việc làm sổ đỏ nên lo lắng khi đất thuộc diện thu hồi làm dự án.

Theo UBND xã Kdang, nắm được tâm lý này, thời gian gần đây, xuất hiện một nhóm đối tượng lạ mặt đến tận các thôn, làng để chào mời người dân làm sổ đỏ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các đối tượng này tự nhận có khả năng làm sổ đỏ cho các diện tích đất nằm trong quy hoạch, đặc biệt là các khu vực liên quan đến dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Các đối tượng yêu cầu người dân nộp tiền hoặc cam kết chi trả khoảng 30% giá trị đất khi được bồi thường giải phóng mặt bằng. Qua xác minh của cơ quan chức năng, các đối tượng trên không được bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Lương Nam Xuất Thế, Chủ tịch UBND xã Kdang, khuyến cáo để tránh bị lừa đảo, người dân không tin tưởng các cá nhân lạ mặt đến tận nhà, thôn, làng để chào mời làm sổ đỏ. Không giao tiền, hồ sơ hoặc đặt cọc cho các đối tượng không phải là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền phân công chính thức.

Trước khi thực hiện các giao dịch về đất đai, người dân cần chủ động liên hệ với Phòng Kinh tế - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để kiểm tra thông tin về quy hoạch và tính pháp lý của thửa đất.

Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, đề nghị người dân kịp thời báo cho lực lượng chức năng để xử lý.

Hệ lụy dễ thấy Tỉnh Gia Lai có thế mạnh về nông nghiệp đặc sản (cà phê, hồ tiêu). Việc "xé nhỏ" các vườn cà phê đang cho thu hoạch để làm đất ở sẽ làm sụt giảm diện tích canh tác, ảnh hưởng đến sản lượng và chuỗi cung ứng bền vững. Các khu dân cư tự phát hình thành xen kẽ trong vùng sản xuất nông nghiệp khiến việc quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị bài bản trong tương lai trở nên khó khăn và tốn kém kinh phí bồi thường. Cùng với đó, khi người dân bắt đầu về ở rải rác, nhà nước sẽ phải chịu áp lực đầu tư công, phải kéo điện, làm đường, trường, trạm và hệ thống cấp thoát nước đến những khu dân cư ít người này. Nhiều khu đất phân lô xong chỉ để "cỏ mọc", không có người ở không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội tại các khu vực hoang vắng…



