Mưa bàn thắng ngày ra quân

Khép lại 90 phút trên sân Chonburi (Thái Lan) tối 5-12, Huỳnh Như và đồng đội đã dội cơn mưa bàn thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng B. Kết quả này được xem như lời đáp trả đanh thép của nhà vô địch dành cho "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan. Ở trận khai mạc môn bóng đá nữ SEA Games 33 hôm 4-12, chủ nhà Thái Lan đã thắng đậm dàn tuyển thủ nhập tịch của Indonesia với tỉ số 8-0, như lời thị uy cho các đội Việt Nam, Philippines và Myanmar ở các bảng đấu còn lại.

Lối chơi đa dạng

Chiến thắng đậm tối 5-12 cũng nằm trong tính toán chiến lược của HLV Mai Đức Chung. Bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam xuất hiện 2 đối thủ giàu thể lực và tiến bộ nhanh là Philippines và Myanmar, buộc đội phải tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn trước Malaysia để tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng.

Trận ra quân bảng B SEA Games 33 trở thành màn dạo đầu hoàn hảo của tuyển nữ Việt Nam. Ngay từ những phút đầu, Hải Yến mở toang bữa tiệc bàn thắng bằng pha đá bồi chuẩn xác. Bàn thắng sớm như chất xúc tác để thế trận tấn công của Việt Nam bùng nổ.

Trước đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng tổ chức lỏng lẻo, thầy trò HLV Mai Đức Chung triển khai lối chơi đa dạng, mềm mại và giàu tốc độ. Khi thì đội tấn công biên linh hoạt, lúc thâm nhập trung lộ quyết đoán, những cú sút xa táo bạo liên tiếp được tung ra.

Những gương mặt trẻ như Nguyễn Thị Hoa, Hải Linh rồi cả Thanh Nhã không ngần ngại thử sức từ tuyến hai, khiến hàng thủ Malaysia luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Hải Linh và sau đó là Thái Thị Thảo đã cụ thể hóa sự tự tin ấy bằng những pha dứt điểm thành bàn lạnh lùng.

Đặc biệt, màn trình diễn của Thái Thị Thảo trong hiệp 2 thực sự tạo ấn tượng. Chỉ trong vòng 15 phút sau khi được tung vào sân, tiền vệ này thi đấu như "lên đồng", ghi liền 3 bàn thắng. Các pha lập công còn lại thuộc về Bích Thùy, Hải Linh và cú đúp của Hải Yến.

Tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân xuất sắc khi vượt qua tuyển Malaysia với tỉ số cách biệt 7-0. Ảnh: NGỌC LINH

Hành trang cho tương lai

Chiến thắng tưng bừng này không chỉ mang ý nghĩa điểm số. Nó còn là màn thử lửa quý giá cho những nhân tố trẻ mà HLV Mai Đức Chung đang từng bước trao cơ hội.

Những cái tên như Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa hay Minh Chuyên đã được hòa mình vào nhịp độ giải đấu, chơi chững chạc bên cạnh các đàn chị dày dạn như Bích Thùy, Hải Yến.

SEA Games luôn là nơi tuyển nữ Việt Nam khẳng định vị thế số 1 khu vực. Nhưng trong hành trình duy trì đỉnh cao, việc kế thừa là rất quan trọng. Những bước chạy nhiệt huyết, những pha xử lý táo bạo của lớp cầu thủ mới hôm nay chính là nền tảng để đội tuyển tiếp tục bay cao khi lứa đàn chị như Huỳnh Như dần đi qua giai đoạn đỉnh sự nghiệp và cần lứa đàn em tiếp nối.

Ở trận đấu sớm cùng bảng, Myanmar bất ngờ vượt qua Philippines với tỉ số 2-1, tạo thêm sự kịch tính cho cuộc đua ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, với hiệu số vượt trội và khí thế hừng hực sau trận mở màn, tuyển nữ Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước khi chạm trán Philippines vào ngày 8-12 tới.

Một khởi đầu tưng bừng, một lời khẳng định đanh thép: nhà vô địch bóng đá nữ vẫn ở đây, sẵn sàng bảo vệ "ngôi hậu" SEA Games.



