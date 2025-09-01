Mưa bão tàn phá, Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp 2 xã biên giới

Ngày 1-9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai xã biên giới Yên Nhân và Bát Mọt (thuộc huyện Thường Xuân cũ).

Xã Yên Nhân bị lũ quét tàn phá sau bão số 5 (Kajiki)

Yên Nhân và Bát Mọt là những xã bị thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 5 (Kajiki), bị mưa bão gây lũ quét, sạt lở ảnh hưởng tới đời sống của hàng trăn hộ dân.

Theo báo cáo, tại Yên Nhân, thiên tai khiến hai người bị thương; 123 hộ/492 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp, đến nay còn 62 hộ (259 nhân khẩu) chưa thể về nhà. Toàn xã có 180 căn nhà hư hỏng, trong đó 24 nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Nhiều tuyến đường trọng yếu sạt lở, chia cắt; các công trình thiết yếu như trường mầm non, nhà văn hóa, hệ thống điện, viễn thông, kè chống sạt lở và cột phát sóng truyền thông hư hại nghiêm trọng.

Còn tại Bát Mọt, mưa bão đã làm 35 hộ/131 nhân khẩu phải sơ tán. Các tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở nặng, chia cắt nhiều khu vực; nhiều công trình công cộng, nhà ở, hệ thống điện, viễn thông hư hỏng.

Mưa lớn sau bão số 5 đã khiến hàng ngàn ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập chìm trong lũ

Trong quyết định công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, lực lượng vũ trang và chính quyền sở tại tập trung cứu trợ, khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống.

Giao UBND các xã Yên Nhân và Bát Mọt tiếp tục rà soát khu vực nguy hiểm, chủ động di dời, không để người dân trở về nơi chưa bảo đảm an toàn; phối hợp lực lượng quân đội, công an, y tế cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, dọn đất đá, khơi thông đường sá, vệ sinh môi trường và rào chắn cảnh báo tại điểm sạt lở.

Các sở, ngành địa phương phối hợp thống kê thiệt hại, ưu tiên khôi phục sản xuất nông nghiệp, sửa chữa hệ thống điện, viễn thông, y tế, giáo dục và bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất.

Bão số 5 đi vào đất liền khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh đã gây mưa lớn trên diện rộng, trong đó, Thanh Hóa được ghi nhận mưa bão đã gây ngập lụt nghiêm trọng. Mưa lớn tại chỗ kết hợp lũ từ thượng nguồn sông, suối miền núi và vùng thượng Lào đổ về khiến mực nước sông Mã, Chu, Bưởi, Cầu Chày... vượt báo động ba. Hàng chục nghìn hộ dân vùng hạ lưu ven những con sông này chìm trong nước lũ.



