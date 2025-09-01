Mưa bão tàn phá, Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp 2 xã biên giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa bão tàn phá, Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp 2 xã biên giới

Tuấn Minh

(NLĐO) - Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp để tập trung cứu trợ 2 xã biên giới bị ảnh hưởng nặng nề do mưa bão số 5 tàn phá

Ngày 1-9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai xã biên giới Yên Nhân và Bát Mọt (thuộc huyện Thường Xuân cũ).

Mưa bão tàn phá, Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp 2 xã biên giới - Ảnh 1.

Xã Yên Nhân bị lũ quét tàn phá sau bão số 5 (Kajiki)

Yên Nhân và Bát Mọt là những xã bị thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 5 (Kajiki), bị mưa bão gây lũ quét, sạt lở ảnh hưởng tới đời sống của hàng trăn hộ dân.

Theo báo cáo, tại Yên Nhân, thiên tai khiến hai người bị thương; 123 hộ/492 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp, đến nay còn 62 hộ (259 nhân khẩu) chưa thể về nhà. Toàn xã có 180 căn nhà hư hỏng, trong đó 24 nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Nhiều tuyến đường trọng yếu sạt lở, chia cắt; các công trình thiết yếu như trường mầm non, nhà văn hóa, hệ thống điện, viễn thông, kè chống sạt lở và cột phát sóng truyền thông hư hại nghiêm trọng.

Còn tại Bát Mọt, mưa bão đã làm 35 hộ/131 nhân khẩu phải sơ tán. Các tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở nặng, chia cắt nhiều khu vực; nhiều công trình công cộng, nhà ở, hệ thống điện, viễn thông hư hỏng.

Mưa bão tàn phá, Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp 2 xã biên giới - Ảnh 2.

Mưa lớn sau bão số 5 đã khiến hàng ngàn ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập chìm trong lũ

Trong quyết định công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, lực lượng vũ trang và chính quyền sở tại tập trung cứu trợ, khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống.

Giao UBND các xã Yên Nhân và Bát Mọt tiếp tục rà soát khu vực nguy hiểm, chủ động di dời, không để người dân trở về nơi chưa bảo đảm an toàn; phối hợp lực lượng quân đội, công an, y tế cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, dọn đất đá, khơi thông đường sá, vệ sinh môi trường và rào chắn cảnh báo tại điểm sạt lở.

Các sở, ngành địa phương phối hợp thống kê thiệt hại, ưu tiên khôi phục sản xuất nông nghiệp, sửa chữa hệ thống điện, viễn thông, y tế, giáo dục và bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất.

Bão số 5 đi vào đất liền khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh đã gây mưa lớn trên diện rộng, trong đó, Thanh Hóa được ghi nhận mưa bão đã gây ngập lụt nghiêm trọng. Mưa lớn tại chỗ kết hợp lũ từ thượng nguồn sông, suối miền núi và vùng thượng Lào đổ về khiến mực nước sông Mã, Chu, Bưởi, Cầu Chày... vượt báo động ba. Hàng chục nghìn hộ dân vùng hạ lưu ven những con sông này chìm trong nước lũ.


Tin liên quan

Liên tiếp xuất hiện 7 “hố tử thần”, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Liên tiếp xuất hiện 7 “hố tử thần”, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

(NLĐO) - Tỉnh Bắc Kạn đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai khi xuất hiện nhiều hố sụt lún tại xã Kim Lư, đe dọa đến sự an toàn của người dân.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai khi xuất hiện vết nứt lớn uy hiếp 31 hộ dân

(NLĐO) - Nhiều vết nứt lớn, sụt lún đất có nguy cơ vùi lấp các hộ dân sống phía dưới chân taluy

Thừa Thiên - Huế công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ biển

(NLĐO) - Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển sau khi một đoạn bờ biển dài khoảng 1 km bị sạt lở nặng.

tỉnh Thanh Hóa bão số 5 mưa bão công bố tình huống khẩn cấp tình huống khẩn cấp thiên tai ảnh hưởng mưa bão
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo