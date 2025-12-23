Mua cá khoai chứa formol từ Trung Quốc 37.000 đồng, chở về biển Sầm Sơn bán 130.000 đồng/kg

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mua cá khoai chứa formol từ Trung Quốc 37.000 đồng, chở về biển Sầm Sơn bán 130.000 đồng/kg

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an ở Thanh Hóa vừa bắt 1 xe ô tô chở gần 10 tấn cá khoai có chứa formol mua từ Trung Quốc với giá 37.000 đồng chở về Sầm Sơn bán giá 130.000 đồng

Ngày 23-12, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Phòng CSGT và Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) kiểm tra, phát hiện một xe ô tô chở đầy cá khoai nhập từ Trung Quốc mang về biển Sầm Sơn bán cho thương lái.

Mua cá khoai chứa formol từ Trung Quốc 37.000 đồng, chở về Sầm Sơn bán 130.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Hàng tấn cá khoai chứa formol đậm đặc nhập từ Trung Quốc được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, qua kiểm tra xe BKS 76C-092.45 kéo theo rơ-moóc BKS 76R-006.30 do Nguyễn Thanh Phương (SN 1981; ngụ xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang vận chuyển 271 thùng cá khoai với tổng trọng lượng hơn 7 tấn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN (đóng ở Lạng Sơn) thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá (trọng lượng 9,672 tấn) nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đi giao hàng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định với công vận chuyển 20 triệu.

Từ địa chỉ được cung cấp, Phương đã giao 101 thùng với trọng lượng hơn 2 tấn cá khoai cho Văn Tiến Dũng (SN 1983; ngụ phường Nam Sầm Sơn), Ngô Thị Hiển (SN 1977) và Lê Văn Long (SN 1981; đều ngụ phường Sầm Sơn).

Khi người này đang tiếp tục giao hàng cho các thương lái khác thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Mua cá khoai chứa formol từ Trung Quốc 37.000 đồng, chở về Sầm Sơn bán 130.000 đồng/kg - Ảnh 2.

Số cá khoai này mua từ Trung Quốc có giá 37.000 đồng/kg nhưng nhập lại cho thương lái có giá 130.000 đồng/kg. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tiến hành kiểm tra tại các cơ sở mà Phương vừa giao số cá khoai, lựu lượng chức năng đã thu giữ 181 thùng cá khoai đông lạnh với trọng lượng 3,3 tấn, trong đó có 101 thùng do Phương vừa giao và 80 thùng tồn kho.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua điều tra xác định cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam có giá 37.000 đồng/kg và bán ra thị trường cho người tiêu dùng khoảng 130.000 đồng/kg. Giá này thấp hơn nhiều so với cá khoai tự nhiên đánh bắt trong nước có giá 250.000 đồng/kg (tùy mùa, có thời điểm giá lên tới 350.000 đồng/kg).

Qua kiểm nghiệm, Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia xác định số cá khoai trên chứa hàm lượng Formol (đậm đặc) từ 90-105 mg/kg.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bắt ôtô chở 4,5 tấn cá khoai có chứa formol

Bắt ôtô chở 4,5 tấn cá khoai có chứa formol

(NLĐO)- Qua test nhanh, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 4,5 tấn cá khoai được đựng trong các thùng xốp đang vận chuyển đi tiêu thụ có chứa formol

Bắt ôtô chở hơn 1,7 tấn cá khoai ướp formol đi tiêu thụ

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một xe ôtô tải chở tới 1,75 tấn cá khoai tẩm ướp formol - chất bảo quản độc hại có thể gây bệnh ung thư - vào TP Thanh Hóa bán cho người tiêu dùng.

Ngư dân Sầm Sơn vào mùa cá khoai, thu tiền triệu mỗi ngày

(NLĐO) - Ngay trong chuyến ra khơi ngày đầu năm mới 2024, nhiều ngư dân Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã trúng đậm những mẻ cá khoai, cá nanh, tôm tít… thu về 2-3 triệu đồng mỗi chuyến

Công an Thanh Hóa Sầm Sơn cá khoai ướp formol cá khoai cá khoai chứa Formol
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo