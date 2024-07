Mưa diện rộng tại TP HCM từ hôm nay

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay hôm nay (12-7), TP HCM và Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.



TP HCM sắp đón mưa trên diện rộng

Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Riêng TP HCM, nhiệt độ giảm nhẹ so với hôm trước, xê dịch từ 25-31 độ C.

Từ ngày 12 đến 14-7, mưa diện rộng với lượng mưa phổ biến ở Nam Bộ từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm; TP HCM từ 40-90 mm, có nơi trên 90 mm. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm.

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch, vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước" – Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo.

Nguy cơ cao trên biển Từ ngày 12 đến 15-7, vùng biển từ Bà Rịa -Vũng Tàu đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh (cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9). Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan gió Tây Nam cấp 4-5. Trên cả 2 vùng biển đều có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh (cấp 7-9), độ cao sóng 2-4m. Rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 2, tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển phía đông Nam Bộ đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.