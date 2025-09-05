Mùa lễ, hội đến Co.opmart mua gì cũng “hời”

Với vai trò hệ thống bán lẻ hàng Việt nòng cốt, Saigon Co.op không chỉ tạo cú hích sức mua trong dịp Quốc khánh 2-9 và mùa Trung thu, mà còn tiếp tục đồng hành cùng TP HCM qua các chương trình Shopping Season, Tick xanh trách nhiệm, bán hàng lưu động và thanh toán không tiền mặt.

Trung thu năm nay đến sớm trong không khí nhộn nhịp tại các siêu thị, khi bánh trung thu đã nhanh chóng "lên kệ", thu hút đông đảo người tiêu dùng. Saigon Co.op còn nhân đôi giá trị mua sắm qua loạt chương trình khuyến mãi quy mô lớn, góp phần kích cầu tiêu dùng và lan tỏa hàng Việt.

Khởi động mùa Trung thu sớm

Chiều cuối tuần, anh Quốc Huy (phường Nhiêu Lộc, TP HCM) tranh thủ ghé Co.opmart gần nhà, chọn một hộp bánh trung thu Co.op Bakery để cả gia đình thưởng thức. "Tôi thích dòng bánh này vì vị ít ngọt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý. Năm nào tôi cũng mua vài hộp vừa cho gia đình ăn sớm, vừa làm quà biếu bạn bè, đồng nghiệp. Mua ở siêu thị thì yên tâm về chất lượng và nguồn gốc rõ ràng" - anh chia sẻ.

Không riêng anh Huy, nhiều gia đình tại TP HCM cũng có thói quen mua bánh từ sớm. Trung thu ngày nay không chỉ là dịp biếu tặng, mà còn là thời điểm cả nhà quây quần bên tách trà, chia nhau từng miếng bánh. Ghi nhận tại Co.opmart Nhiêu Lộc, Co.opmart Cống Quỳnh, Co.opXtra Tân Phong… các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bảo Minh, Đại Phát, Bibica, Orion Vina, Maison, Thiên Lương… đã có mặt đầy đủ trên quầy kệ, được trưng bày bắt mắt để thu hút khách hàng.

Giá bán bánh trung thu năm nay dao động từ 38.500 - 146.000 đồng/cái, tùy nhân bánh và thương hiệu. Nếu mua theo hộp, mức giá phổ biến từ 285.000 đồng/hộp 4 bánh đến hơn 1 triệu đồng/hộp, kèm khuyến mãi và chiết khấu lên đến 16% cho đơn hàng lớn.

Bánh trung thu tại Co.opmart đa dạng từ thương hiệu, mẫu mã đến giá thành

Đáng chú ý, thương hiệu Co.op Bakery (nhãn hiệu riêng của Saigon Co.op - đơn vị chủ quản của các chuỗi bán lẻ Việt như Co.opmart, Co.op Food, Co.opXtra, Finelife...) tiếp tục gây ấn tượng với dòng bánh ít ngọt, mẫu mã tinh gọn và chất lượng được kiểm soát chặt chẽ. Co.op Bakery năm nay còn hợp tác cùng Savouré Saigon Signature Mooncake (Công ty Cổ phần thực phẩm Sun Do) để ra mắt hộp bánh thiếc sang trọng, phù hợp làm quà biếu. Một hộp 4 bánh kèm trà giá 316.000 đồng hiện được bán ưu đãi chỉ 285.000 đồng/hộp, đang được nhiều doanh nghiệp và cá nhân lựa chọn. Ngoài hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… Saigon Co.op còn phối hợp mở rộng mạng lưới phân phối đến các cơ sở, hộ sản xuất và kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn TP HCM, nhằm gia tăng độ phủ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Nhân đôi giá trị mua sắm

Không chỉ tập trung cho mùa Trung thu, Saigon Co.op còn triển khai hàng loạt chương trình kích cầu trong dịp Quốc khánh 2-9 và kéo dài đến hết quý III/2025. Với hơn 800 điểm bán gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket…, Saigon Co.op tung khuyến mãi "kịch khung", giảm giá sâu đến 50% cho hàng chục ngàn sản phẩm hàng Việt thiết yếu.

Các chương trình "Shopping Season", "Tự hào siêu thị Việt" và "Tick xanh trách nhiệm" giúp gia tăng sức mua, khẳng định vai trò Saigon Co.op trong việc ổn định thị trường và lan tỏa tiêu dùng xanh - bền vững.

Là doanh nghiệp bán lẻ tiên phong hưởng ứng chương trình, Saigon Co.op đã triển khai đồng loạt ưu đãi từ tháng 6 đến 9-2025 trên toàn hệ thống, với nhiều chương trình vượt khung thông thường. Hàng loạt mặt hàng thiết yếu tại Co.opmart, Co.opXtra, Sense City, SC VivoCity… được giảm sâu kết hợp đa dạng hình thức khuyến mãi, thu hút lượng lớn khách hàng và gia tăng khả năng tiếp cận hàng hóa chất lượng giá tốt.

Song song đó, Saigon Co.op cũng triển khai nhiều hoạt động độc đáo như mua 1 tặng 1, hoàn tiền 8%, tặng giỏ nông sản, nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên, kết hợp roadshow và livestream bán hàng tại siêu thị. Nhờ vậy, lượng khách hàng đến mua sắm tăng đột biến, đặc biệt tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhiều đô thị lớn.

Với những chương trình đồng bộ, Saigon Co.op đang nhân đôi giá trị mua sắm cho người tiêu dùng, vừa đáp ứng nhu cầu mùa lễ hội, vừa góp phần giữ vững vị thế hệ thống bán lẻ hàng Việt nòng cốt của TP HCM.

Những hoạt động này khẳng định Saigon Co.op là đối tác chiến lược trong việc ổn định thị trường, lan tỏa tiêu dùng xanh - có trách nhiệm và hiện thực hóa mục tiêu "bình ổn gắn với phát triển bền vững", góp phần giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của TP HCM.

