CLIP: Mưa gây ngập nhiều tuyến đường ở TP HCM.

Chiều tối 5-8, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều phường, xã thuộc TP HCM gây ngập một số tuyến đường.

Xe chết máy

Cơn mưa bắt đầu từ hơn 17 giờ, sau đó nặng hạt dần. Đến 18 giờ, theo ghi nhận vẫn đang mưa rất lớn ở nhiều phường, xã.

Đáng nói, trước khi mưa, thời tiết ở TP HCM chủ yếu là nắng, nhiệt độ cao.

Tối qua, tại TP HCM cũng xảy ra mưa diện rộng. Vài ngày qua, thời tiết có phần oi bức.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiệt độ hôm nay cao nhất khoảng 35-36 độ C, tuy nhiên nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên đến 42 độ C, và cảm giác thực tế dưới bóng râm là 38 độ C, khá nóng bức.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngập ở đường Tô Ngọc Vân

Các phương tiện chật vật di chuyển ở TP HCM.

Cơn mưa vào giờ tan tầm gây khó khăn cho người dân di chuyển về nhà.

Một xe máy chết máy phải dắt bộ.

Đường Gò Dưa, phường Tam Bình cũng xảy ra ngập cục bộ.

Một người dân trú mưa chờ nước rút.

Chị Đinh Thị Ngọc (ngụ phường Linh Xuân) cho hay cơn mưa bất ngờ khiến chị trở tay không kịp. "Xe tôi mới rửa hôm qua nay lại gặp mưa lớn gây ngập. Mưa bất ngờ khiến tôi ướt hết" - chị Ngọc nói.

CLIP: Cơn mưa bất ngờ đổ xuống TP HCM.