Thời sự

Mưa lớn chiều tối, người dân lội nước về nhà

Ngọc Vân

(NLĐO) - Mưa lớn đúng giờ tan tầm, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân di chuyển hết sức khó khăn

Chiều tối 18-9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã làm ngập nặng nhiều tuyến đường ở phường An Hội Tây và Thông Tây Hội (TP HCM).

Mưa lớn chiều tối, người dân khu vưkc Gò Vấp bì bõm về nhà - Ảnh 1.
Mưa lớn chiều tối, người dân khu vưkc Gò Vấp bì bõm về nhà - Ảnh 2.
Mưa lớn chiều tối, người dân khu vưkc Gò Vấp bì bõm về nhà - Ảnh 3.
Mưa lớn chiều tối, người dân khu vưkc Gò Vấp bì bõm về nhà - Ảnh 4.
Mưa lớn chiều tối, người dân khu vưkc Gò Vấp bì bõm về nhà - Ảnh 5.

Ghi nhận trên tuyến đường Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, nước dâng cao đến nửa bánh xe máy, nhiều đoạn tràn cả lên lề. Người dân phải bì bõm dắt xe qua dòng nước đen ngòm, vừa đi vừa lo xe chết máy. Không ít phương tiện bị hỏng, dừng giữa đường gây cản trở giao thông.

Đường ngập khiến việc di chuyển hết sức khó khăn, nhiều người phải lội nước trong tình trạng áo mưa che kín. Các phương tiện bốn bánh cũng di chuyển chậm chạp, tạo sóng lớn tràn vào nhà dân hai bên đường. Người đi bộ thì chật vật dò từng bước vì không thấy rõ miệng cống hay ổ gà.

Nhiều tuyến hẻm ngập gây khó khăn cho người đi đường

Tại các tiệm sửa xe ven đường, lượng khách ùn ùn kéo vào do xe bị chết máy. Chủ tiệm sửa xe trên đường Phạm Văn Chiêu cho biết: "Mưa lớn là khách đông gấp 3-4 lần ngày thường, chủ yếu là xe chết máy do ngập nước."

Cơn mưa kéo dài đến tối khiến dòng người về nhà muộn hơn, nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì vừa đội mưa, vừa lội nước. "Tan ca chỉ muốn về nhà nhanh, nhưng mưa lớn ngập hết, xe chết máy phải dắt bộ cả đoạn dài" – anh Nguyễn Viết Hoàng (43 tuổi), một công nhân chia sẻ.

Mưa lớn chiều tối, người dân khu vưkc Gò Vấp bì bõm về nhà - Ảnh 6.
Mưa lớn chiều tối, người dân khu vưkc Gò Vấp bì bõm về nhà - Ảnh 7.

Trước đó vài ngày, tình trạng ngập sâu cũng xảy ra trên 2 tuyến đường này. Nhiều con hẻm trong tình trạng ngập nặng, người dân lo ngại nguy cơ té ngã khi dắt xe hoặc bị nước cuốn rác thải, bùn đất vào nhà. Bà Lê Thị Hoa, sống ở hẻm 51, đường Phạm Văn Chiêu cho biết: "Cứ mưa lớn là ngập sâu và rất lâu mới rút."

Mưa lớn chiều tối, người dân khu vưkc Gò Vấp bì bõm về nhà - Ảnh 8.

Nước ngập gần nửa bánh xe tại hẻm 51 đường Phạm Văn Chiêu, người dân đi lại khó khăn

Theo dự báo, trong những ngày tới TP HCM tiếp tục có mưa lớn vào buổi chiều tối. Người dân cần lưu ý chuẩn bị áo mưa, kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển để tránh rơi vào cảnh chết máy giữa đường ngập.

