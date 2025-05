Mưa lớn kèm sấm sét ở TP HCM, 2 tuyến xe buýt kết nối metro tạm ngưng hoạt động

Sáng 10-5, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM thông báo tạm thời dừng hoạt động hai tuyến xe buýt số 166 và 167 do tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở TP Thủ Đức.

Xe buýt số 166 và 167 kết nối metro tạm ngừng hoạt động do mưa lớn gây ngập diện rộng

Theo thông báo từ ứng dụng MultiGo, hai tuyến xe buýt bị ảnh hưởng gồm tuyến 166 (lộ trình Bến xe buýt Khu A - Ga Metro Suối Tiên - ĐHQG TP HCM) và tuyến 167 (lộ trình Bến xe buýt Trường ĐH Nông Lâm - Ga Metro Khu Công nghệ cao - KCX Linh Trung I). Đây là hai tuyến buýt quan trọng kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), phục vụ nhu cầu di chuyển của sinh viên, người lao động và người dân sinh sống tại khu vực phía Đông TP HCM.

Nguyên nhân tạm ngưng hoạt động được xác định là do mưa to liên tục từ đêm 9 đến sáng 10-5, khiến nhiều tuyến đường tại TP Thủ Đức rơi vào tình trạng ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện vận hành cũng như hành khách sử dụng dịch vụ. Đặc biệt, khu vực xung quanh Ga Metro Suối Tiên và một số đoạn qua Khu Công nghệ cao bị ảnh hưởng nặng, gây khó khăn cho lộ trình của các tuyến buýt trên.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cho biết sẽ theo dõi sát tình hình thời tiết, điều kiện hạ tầng và sẽ có thông báo kịp thời đến hành khách ngay khi hai tuyến buýt này đủ điều kiện hoạt động trở lại.

Hành khách có thể cập nhật thông tin mới nhất thông qua ứng dụng MultiGo hoặc các kênh thông tin chính thức của Sở Giao thông Công chánh TP HCM.