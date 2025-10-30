HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Mưa lớn ở Hà Tĩnh, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở tỉnh Hà Tĩnh bị ngập lụt, chia cắt, hàng trăm hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.

Clip mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại Hà Tĩnh

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 1.

Tối 30-10, ông Vũ Trung Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết mưa lớn kéo dài kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị chia cắt nghiêm trọng.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 2.

Đặc biệt, có 2 cây cầu quan trọng là cầu Bến Xắt và cầu Nhà Cộ ngập sâu từ 1-2 m, nước chảy xiết, 10 thôn của xã bị cô lập.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 3.

“Ngay sau khi nước lũ lên nhanh, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn” - ông Tiến nói.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 4.

Ngoài ra, xã Kỳ Xuân cũng ghi nhận 22 hộ bị ngập nhà, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ tại các phường Vũng Áng, Hải Ninh và xã Kỳ Xuân.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 5.

Tại phường Vũng Áng, 146 hộ dân với 334 người đã được sơ tán khẩn cấp khỏi các vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 6.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, trong 24 giờ qua, lượng mưa ghi nhận tại nhiều điểm vượt mức 300 mm, tập trung tại các địa bàn: Kỳ Phong 345 mm, Thượng Tuy 332 mm, Kỳ Bắc 314 mm…

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 7.

Mưa lớn cũng khiến mực nước tại các hồ chứa lớn trên địa bàn dâng cao. Tính đến 13 giờ ngày 30-10, hồ Kẻ Gỗ đạt 289 triệu/345 triệu m³ (83,8% dung tích thiết kế); hồ Sông Rác đạt 100% dung tích thiết kế; hồ Ngàn Trươi đạt 62% dung tích...

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 8.

Đơn vị quản lý hồ đã tăng lưu lượng điều tiết qua tràn để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 9.

Trên tuyến Quốc lộ 1A, tại Km584+500 (phường Hoành Sơn), xuất hiện điểm ngập úng; tại Km590+0 xảy ra sạt lở đất. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, bố trí người trực gác để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 10.

Tại xã Cẩm Duệ, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh, gây ngập lụt cục bộ 4 thôn. Chính quyền địa phương đã huy động công an, quân sự hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 11.

Hiện lực lượng chức năng các cấp đang tiếp tục túc trực 24/24, theo dõi chặt diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó tình huống xấu có thể xảy ra.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, trước tình hình mưa lớn, nước đổ về hồ tăng nhanh, các hồ chứa nước ở Hà Tĩnh đã tăng lưu lượng điều tiết qua tràn.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 13.

Theo đó, hồ Kim Sơn 30 m3/giây; hồ Thượng Sông Trí 60 m3/giây; hồ Đá Hàn 12 m3/giây; hồ Bộc Nguyên 5 m3/giây; Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 148 m3/giây.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 14.

