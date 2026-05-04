Mưa lớn ở TP Đồng Nai kèm lốc xoáy làm rụng khoảng 25 tấn sầu riêng, tốc mái 7 căn nhà

Ngày 4-5, đoàn công tác của UBND xã Bù Đăng (TP Đồng Nai) đã có mặt tại các thôn bị ảnh hưởng bởi thiên tai để chỉ đạo kiểm tra và khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy.

Lãnh đạo xã Bù Đăng kiểm tra thiệt hại của các hộ dân sau mưa lốc

Trước đó, chiều tối 3-5, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại đến diện tích và sản lượng cây sầu riêng và làm tốc mái nhà của một số hộ dân trên địa bàn các thôn Đoàn Kết, Thiện Tân và Minh Hưng (xã Bù Đăng).

Thống kê sơ bộ, có 4 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 căn nhà bị tốc mái một phần, gió lùa sập 70 m hàng rào.

Ngoài ra, lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm rụng khoảng 25 tấn sầu riêng 75 ngày tuổi của các hộ dân.

Một nhà dân bị tốc mái

Lãnh đạo UBND xã Bù Đăng đã yêu cầu Ban quản lý các thôn xảy ra thiên tai phối hợp Phòng Kinh tế khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác diện tích, sản lượng, cây trồng, vật nuôi, kiến trúc, cũng như số hộ bị thiệt hại.

Đồng thời, kịp thời tham mưu UBND xã phương án hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, giúp bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, đời sống.