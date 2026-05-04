Bạn đọc

Mưa lớn ở TP Đồng Nai kèm lốc xoáy làm rụng khoảng 25 tấn sầu riêng, tốc mái 7 căn nhà

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Thống kê ở xã Bù Đăng, có khoảng 25 tấn sầu riêng, 7 ngôi nhà bị tốc mái trong cơn mưa lớn kèm lốc xoáy

Ngày 4-5, đoàn công tác của UBND xã Bù Đăng (TP Đồng Nai) đã có mặt tại các thôn bị ảnh hưởng bởi thiên tai để chỉ đạo kiểm tra và khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy.

Mưa lớn ở Đồng Nai kèm lốc xoáy làm rụng khoảng 25 tấn sầu riêng, tốc mái 7 căn nhà - Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Bù Đăng kiểm tra thiệt hại của các hộ dân sau mưa lốc

Trước đó, chiều tối 3-5, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại đến diện tích và sản lượng cây sầu riêng và làm tốc mái nhà của một số hộ dân trên địa bàn các thôn Đoàn Kết, Thiện Tân và Minh Hưng (xã Bù Đăng).

Thống kê sơ bộ, có 4 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 căn nhà bị tốc mái một phần, gió lùa sập 70 m hàng rào.

Ngoài ra, lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm rụng khoảng 25 tấn sầu riêng 75 ngày tuổi của các hộ dân.

Mưa lớn ở Đồng Nai kèm lốc xoáy làm rụng khoảng 25 tấn sầu riêng, tốc mái 7 căn nhà - Ảnh 2.

Một nhà dân bị tốc mái

Lãnh đạo UBND xã Bù Đăng đã yêu cầu Ban quản lý các thôn xảy ra thiên tai phối hợp Phòng Kinh tế khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác diện tích, sản lượng, cây trồng, vật nuôi, kiến trúc, cũng như số hộ bị thiệt hại.

Đồng thời, kịp thời tham mưu UBND xã phương án hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, giúp bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, đời sống.

Mưa, lốc, hàng loạt cây xanh ở Lâm Đồng ngã đổ

(NLĐO) - Mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm hàng trăm cây xanh ngã đổ, đường dây điện bị đứt gây mất điện và ách tắc giao thông ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Lâm Đồng: Tan hoang sau mưa lốc, 6 người bị thương

(NLĐO) - Cơn mưa lớn kèm gió lốc đã làm ít nhất 6 người bị thương, 150 nhà bị sập, tốc mái và nhiều trụ điện, cây lớn bị đổ gãy.

Mưa lốc, cây bật gốc, nhiều người tháo chạy

(NLĐO) - Lúc 14 giờ ngày 3-10, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm nhiều cây xanh trên địa bàn TP HCM bật gốc, tét nhánh gây hoảng loạn cho người đi đường

