Quốc tế

Mưa lũ gây tổn thất nặng nề ở Đông Nam Á

ANH THƯ

Từ Thái Lan đến Malaysia và Philippines, hàng loạt khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ diễn ra nghiêm trọng

Những trận mưa lớn ở miền Nam Thái Lan vài ngày qua đã gây lũ lụt tại 10 tỉnh và ảnh hưởng đến cuộc sống của 1,9 triệu người. Một số nơi đã ghi nhận lượng mưa tích lũy gần 400 mm. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do nước sông tràn bờ và lũ quét.

Theo Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, ít nhất 19 người đã thiệt mạng do lũ lụt. Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan (RID) cho biết đang làm việc với các cơ quan liên quan để cứu hộ và cứu trợ người dân, cũng như tìm phương án thoát nước lũ.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh chính phủ đã ra lệnh cho tất cả cơ quan huy động máy móc, máy bơm, hệ thống đẩy nước và máy phát điện để hỗ trợ người dân các tỉnh bị lũ lụt. Ông hy vọng tình hình sẽ ổn định trong tuần này.

Lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại TP Hat Yai - một địa điểm du lịch nổi tiếng, trung tâm giao thông và thương mại quan trọng của tỉnh Songkhla. RID mô tả đây là lượng mưa "lớn nhất trong 300 năm" tại địa phương. Giao thông ở thành phố này đã tê liệt do nước dâng cao, có nơi lên đến 2,5 m. Bệnh viện Hat Yai trở nên hỗn loạn sau khi nguồn cung cấp nước và điện bị cắt một phần kể từ tối 24-11.

TP Hat Yai đã được tuyên bố là vùng thảm họa cùng với tất cả các huyện khác ở tỉnh Songkhla. Nước lũ dâng cao đã cắt đứt các tuyến đường chính, cô lập các khách sạn và khiến hơn 4.000 du khách Malaysia mắc kẹt, theo tờ Bangkok Post. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan chỉ đạo thực hiện chiến dịch cứu trợ du khách, cung cấp nhu yếu phẩm cho các khách sạn, tổ chức sơ tán bằng xe tải hạng nặng và thuyền.

Mưa lũ gây tổn thất nặng nề ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn thi hành nhiệm vụ tại tỉnh Songkhla - Thái Lan hôm 24-11 Ảnh: AP

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cảnh báo tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở miền Nam, đặc biệt tại Hat Yai, đang làm giảm nhu cầu du lịch. TAT dự đoán du khách Malaysia sẽ hủy toàn bộ kế hoạch đi du lịch tới miền Nam Thái Lan trong tuần này, nhất là sau khi chính phủ Malaysia khuyến cáo người dân tránh đi du lịch đến đó. Đại học Phòng Thương mại Thái Lan ước tính thương mại và du lịch đang thiệt hại khoảng 1-1,5 tỉ baht (816-1.224 tỉ đồng) mỗi ngày do lũ lụt.

Tại Malaysia, lũ lụt cũng khiến 18.000 người phải sơ tán tính đến ngày 25-11 khi mưa lớn tấn công 10 bang khắp nước. Trong đó, bang Kelantan có hơn 9.700 người phải di tản đến 40 trung tâm cứu trợ. Cũng bị ảnh hưởng nặng nề là các bang Selangor và Perak.

Mưa lũ gây tổn thất nặng nề ở Đông Nam Á (Clip: Thanh Long)

Giới chức Malaysia cho biết chính phủ đã triển khai hơn 100.000 nhân sự và phương tiện từ nhiều cơ quan đến các bang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng trong mùa gió mùa. Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng chỉ đạo tất cả cơ quan nỗ lực tối đa để giúp đỡ các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Còn ở Philippines, áp thấp nhiệt đới Verbena đã mang theo mưa lớn gây lũ lụt ở một số khu vực của 2 vùng Visayas và Mindanao ngày 25-11, gây nguy hiểm cho người dân, thiệt hại cho nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Verbena đã làm mất điện, buộc hàng trăm cư dân ở TP Bacolod và các khu vực khác của tỉnh Negros Occidental phải sơ tán, trong khi một số người lái xe trong thành phố bị mắc kẹt trong nhiều giờ vì mưa lũ. Các tỉnh Bacolod, Cebu và Surigao del Sur cũng bị ảnh hưởng.

Vào thời điểm này trong năm, mưa lớn thường xảy ra do gió mùa Đông Bắc nhưng những trận mưa gần đây đặc biệt nặng và gây ảnh hưởng nhiều. Theo trang Bloomberg, Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ cho biết thời tiết ẩm ướt hơn bình thường sẽ còn kéo dài đến tuần tới tại những vùng bị ảnh hưởng nói trên. 

Núi lửa phun trào, nhiều chuyến bay gián đoạn

Núi lửa Hayli Gubbi tại vùng Afar của Ethiopia hôm 23-11 phun trào lần đầu tiên sau gần 12.000 năm, tạo ra cột tro bụi dày đặc cao tới 14 km. Các nhà khoa học mô tả vụ phun trào là sự kiện địa chất lớn trong một khu vực dễ xảy ra động đất.

Vụ phun trào khiến làng Afdera lân cận phủ đầy bụi và gây ra những rung chấn vừa phải ở các khu vực xung quanh. Ngoài ra, theo Trung tâm Tư vấn tro núi lửa Toulouse (VAAC), đám mây tro bụi đã băng qua biển Đỏ, hướng về Yemen và Oman trước khi lan rộng ra khắp Pakistan, tiến vào miền Bắc Ấn Độ vào các ngày 24 và 25-11. Cơ quan Quản lý Hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) ban hành cảnh báo tro bụi núi lửa, chỉ đạo các hãng hàng không tránh bay ở các độ cao bị ảnh hưởng. Các sân bay được yêu cầu chuẩn bị kiểm tra và ngừng hoạt động nếu tro bụi rơi xuống.

Một số hãng hàng không ở Ấn Độ và Trung Đông buộc phải hủy hoặc chuyển hướng nhiều chuyến bay trong 2 ngày 24 và 25-11. Trong số này, hãng hàng không IndiGo hủy ít nhất 11 chuyến bay. Hãng Akasa Air tạm dừng các chuyến bay đến Jeddah, Kuwait và Abu Dhabi. Theo trang Independent, hãng KLM cũng buộc phải hủy một chuyến bay từ Hà Lan đến Ấn Độ.

Đám mây tro bụi dự kiến tiếp tục trôi qua Bangladesh, một số khu vực của Myanmar và Trung Quốc, thậm chí có thể tới bờ biển phía Nam Nhật Bản.

Huệ Bình


