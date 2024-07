Mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp

Trong đó, Hà Giang 2 người, Điện Biên 2 người; Thái Nguyên, Bắc Giang, Sơn La mỗi địa phương 1 người. Có hơn 50 điểm bị sạt lở với tổng khối lượng đất, đá khoảng 5.300 m3 gây ảnh hưởng đến các tuyến giao thông ở các tỉnh phía Bắc.



Hiện trường vụ sạt lở đá khiến 2 người tử vong ở Hà Giang .Ảnh: TTXVN

Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến một số xã của 2 huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, TP Hà Nội ngập lụt nặng ảnh hưởng sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Dự báo trong ngày 1-8, ở khu vực Tây Bắc và Đông Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 2-8, mưa giảm dần. Các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh hạ du sông Hồng, sông Thái Bình cần triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình.

Cùng ngày, UBND tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long có quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở do ảnh hưởng của triều cường.

Theo đó, Trà Vinh cảnh báo sạt lở 15 điểm trên tuyến đường ven sông Hậu thuộc 2 xã Ninh Thới, Hòa Tân, huyện Cầu Kè. Trong đó, có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng ăn sâu 5 - 10 m, đe dọa 205 hộ dân.

Trong khi đó, kênh La Ghì (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) sạt lở 25 m đoạn bờ kè bê-tông và sụt lún một phần đường giao thông. Con kênh này có nguy cơ sạt lở thêm khoảng 195 m, ảnh hưởng trực tiếp đến 15 hộ dân.