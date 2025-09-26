Mua nhiều giá rẻ, hộ gia đình tiết kiệm lớn

Chi phí sinh hoạt ngày càng trở thành gánh nặng đối với nhiều hộ gia đình Việt Nam. Báo cáo của Cục Thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 8 tháng đầu năm 2025 tăng 3,25% so với cùng kỳ, trong khi thu nhập khả dụng chỉ nhích nhẹ. Khoảng cách này khiến nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng, ưu tiên chi tiêu cho hàng thiết yếu và tìm cách mua sắm thông minh để giảm áp lực tài chính.

Mua dung tích lớn, tiết kiệm thấy ngay

Trong bối cảnh đó, Saigon Co.op tung loạt chương trình giảm giá sâu, tập trung vào nhóm hàng phục vụ nhu cầu hằng ngày. Điểm nổi bật là các sản phẩm dung tích lớn - xu hướng được nhiều hộ gia đình lựa chọn bởi khả năng giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt.

Theo khảo sát hành vi tiêu dùng, việc chọn hàng hóa dung tích lớn không chỉ giúp tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm ngàn đồng trên mỗi sản phẩm mà còn giảm tần suất đi chợ, đi siêu thị, đồng nghĩa với tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Chẳng hạn, trong chương trình khuyến mãi hiện nay tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Finelife… nước giặt Omo Matic 4,1 lít giảm từ 258.000 đồng còn 195.000 đồng, giúp tiết kiệm 63.000 đồng/túi. Với nhu cầu trung bình 2 túi/tháng của một gia đình 4 người, chỉ riêng mặt hàng này đã giúp giảm được hơn 100.000 đồng/tháng. Tương tự, dầu gội Pantene 900 g giảm từ 245.000 đồng còn 186.000 đồng, tiết kiệm 59.000 đồng/chai.

Nếu cộng thêm các sản phẩm nước lau sàn, nước rửa chén, nước xả vải… đang được giảm giá đến 50%, tổng số tiền một gia đình có thể tiết kiệm trong hóa đơn sinh hoạt hằng tháng lên tới 300.000 - 400.000 đồng. Đây không chỉ là khoản tiền "nhìn thấy ngay" mà còn mang lại sự an tâm cho người nội trợ khi biết rằng ngân sách gia đình đang được quản lý hiệu quả hơn.

"Tôi mua thùng nước giặt Co.op Select 4 túi (3,5 lít/túi) với giá 316.000 đồng, tính ra tiết kiệm được 240.000 đồng so với mua lẻ. Kết hợp với dầu gội, sữa tắm và rau củ tươi trong chương trình giảm giá, tổng chi phí sinh hoạt tháng này giảm gần 400.000 đồng. Khoản tiết kiệm này đủ để bổ sung vài món ngon cho bữa cơm gia đình hoặc tiền cà phê, ăn sáng cuối tuần" - chị Trần Phương Nga (ngụ phường Bình Đông, TP HCM) chia sẻ.

Hàng nhãn riêng Co.op được khách hàng yêu thích vì chất lượng tốt, giá thành hợp lý

Theo đại diện Saigon Co.op chia sẻ, điểm mạnh của Saigon Co.op nằm ở khả năng giữ giá hợp lý nhưng không giảm chất lượng. Lợi thế chuỗi cung ứng, quan hệ đối tác lâu dài với nhà sản xuất, cùng nhãn hàng riêng giúp hệ thống vừa duy trì giá ổn định vừa kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Song song đó, Saigon Co.op đẩy mạnh kênh thương mại điện tử với phiên bản mới của Co.op Online, tích hợp tính năng cá nhân hóa, gợi ý mã giảm giá và tích điểm trực tuyến, giúp khách hàng mua sắm tiện lợi mà vẫn bảo đảm tiết kiệm. Chương trình này đặc biệt có lợi cho các hộ gia đình đông thành viên, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đồng thời, chương trình định hướng tiêu dùng xanh, khuyến khích khách hàng chọn sản phẩm dung tích lớn, hàng hóa thân thiện với môi trường và mang túi vải khi đi siêu thị, vừa tiết kiệm chi phí lâu dài vừa giảm rác thải nhựa.

Khuyến mãi theo "mùa"

Đằng sau những đợt khuyến mãi rầm rộ, Saigon Co.op không chỉ chạy theo cuộc đua giảm giá ngắn hạn mà đang kiên trì xây dựng chiến lược dài hơi, xoay quanh lợi ích thiết thực của người tiêu dùng. Tháng 9 và 10 là thời điểm miền Bắc bước vào giai đoạn se lạnh, nhu cầu dự trữ chăn ấm của người tiêu dùng cũng bắt đầu tăng; trong khi ở miền Nam lại ưu tiên loại drap mỏng, thoáng để ứng phó thời tiết oi bức. Saigon Co.op tận dụng chính nhịp tiêu dùng theo mùa để tung ra gói khuyến mãi vừa kích cầu thị trường vốn chững lại vừa giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá hợp lý. Trong chương trình "Bedding Fair - Chăn gối êm, giá cực mềm" tập trung giảm từ 40% - 50% cho nhóm chăn, drap, gối - mặt hàng gắn liền với chất lượng giấc ngủ. Đây là nhóm hàng tiêu dùng theo mùa, thường gây áp lực tài chính. Nay với mức giá giảm một nửa, người tiêu dùng dễ dàng sắm sửa chăn nhung, drap cotton/tencal, gối cao su… chất lượng mà không lo quá tải ngân sách.