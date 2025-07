Mua ô tô cũ và những khó khăn khi đăng kiểm xe cũ không sang tên

Những ngày gần đây, nhiều chủ xe bất ngờ bị từ chối đăng kiểm do mua ô tô cũ chưa sang tên đổi chủ trên đăng ký xe và không cung cấp được thông tin số định danh cá nhân của chủ cũ để xuất hóa đơn dịch vụ đăng kiểm.

Mua ô tô cũ, nhiều chủ xe bất ngờ bị từ chối đăng kiểm vì thiếu thông tin

Vì sao xe ô tô cũ không được đăng kiểm?

Ngày 1-7, anh C đưa xe ô tô đi đăng kiểm tại một trung tâm đăng kiểm ở Thành phố Hà Nội nhưng bị từ chối kiểm định do anh không phải là chủ xe trên giấy đăng ký xe, không xuất trình được số định danh của chủ xe để đơn vị đăng kiểm làm thủ tục xuất hóa đơn điện tử dịch vụ kiểm định.

Anh C cho biết anh mua ô tô cũ, là chủ thứ 3 của chiếc xe này, xe chưa được sang tên đổi chủ trên giấy đăng ký xe và anh cũng chưa biết chủ trên giấy đăng ký xe là ai. Sau khi được đơn vị đăng kiểm giải thích, anh đành đưa xe về và tìm cách để liên lạc với chủ xe trên giấy đăng ký xe, trong khi chỉ còn 6 ngày nữa ô tô của anh hết hạn đăng kiểm.

Theo lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, hoạt động đăng kiểm không chỉ tuân thủ quy định về lĩnh vực đăng kiểm mà còn phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nếu không cung cấp được số định danh cá nhân, đơn vị đăng kiểm không thể xuất được hóa đơn, trong khi quy định hiện hành buộc phải xuất hóa đơn điện tử ngay sau khi mua/bán dịch vụ. Nếu không xuất hóa đơn dù chỉ 1 hóa đơn, cơ sở đăng kiểm sẽ bị phạt theo quy định về thuế.

Người dân cần chuẩn bị gì trước khi đi đăng kiểm?

Do vậy, các trung tâm đăng kiểm khuyến cáo chủ xe, lái xe khi đi đăng kiểm ô tô, ngoài chuẩn bị điều kiện của phương tiện đáp ứng yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy tờ đăng ký xe (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc giấy hẹn nhận đăng ký xe của cơ quan công an), cần chuẩn bị thêm căn cước công dân (bản chính, hoặc bản sao, hoặc bản chụp) của chủ xe cá nhân hoặc mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc mã số ngân sách (đối với xe của cơ quan nhà nước) để trung tâm đăng kiểm đối chiếu với thông tin của chủ phương tiện trên đăng ký xe, làm cơ sở xuất hóa đơn mới được tiếp nhận đăng kiểm.

Trường hợp xe chưa đổi đăng ký chính chủ, chủ mới cần liên hệ với chủ cũ để được cung cấp số định danh cá nhân hoặc thực hiện thủ tục đổi đăng ký về chính chủ sau đó đưa xe đi đăng kiểm.

Ngoài ra, sau sáp nhập địa phương, hiện địa chỉ của chủ xe cũng sẽ thay đổi; lái xe, chủ xe cần cập nhật lại để cung cấp cho đơn vị đăng kiểm khi lập hóa đơn, tránh tình trạng đưa xe đi đăng kiểm bị từ chối, lại phải quay về mất thời gian, công sức.

Bên cạnh đó, cũng theo lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, có 3 trường hợp ô tô đi đăng kiểm bị từ chối kiểm định nhiều nhất là: xe bị dính phạt nguội, "độ" đèn và xe thế chấp ngân không có giấy chứng nhận đăng ký xe photo đã được công chứng.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong 6 tháng năm 2025, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước đã kiểm định hơn 2,4 triệu lượt phương tiện, trong đó gần 2,1 triệu lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên cũng có hơn 333.000 lượt phương tiện (chiếm 13,8%) không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại. Các xe ô tô này gặp những lỗi hư hỏng dẫn tới bị trượt đăng kiểm, tập trung chủ yếu do hệ thống phanh, đèn, khí thải…