Mua sắm Tết nóng lên từng ngày

Những ngày cuối năm, hàng Tết đã xuất hiện trên kệ của các siêu thị, cửa hàng với các sản phẩm đồ khô, bánh kẹo, nước ngọt và các giỏ quà Tết rực rỡ được thiết kế dành cho mùa Tết.

Sức mua tăng

Khảo sát tại thị trường Hà Nội, nhiều siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã trưng bày hàng Tết, tăng lượng dự trữ từ 10%-20% so với bình thường để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm. Trong đó, các giỏ quà Tết được một số hệ thống siêu thị đang có chính sách chiết khấu lên đến 10%-15% để thu hút người tiêu dùng mua với số lượng lớn.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, đến nay đã có 19 đơn vị sản xuất, kinh doanh của thành phố và các tỉnh tham gia chương trình để đưa hàng bình ổn phục vụ người dân thông qua 10.700 điểm bán, trong đó có 131 siêu thị, 6.093 cửa hàng kinh doanh tổng hợp chuyên doanh, 245 điểm bán tại các chợ. Theo đó, thành phố dự trữ hàng hóa tăng từ 10%-20% so với các tháng trong năm để đáp ứng thị trường Tết. "Sở đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tăng cường, chủ động kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời đối với hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, hàng giả; ngăn chặn và xử lý hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp lễ, Tết để gây bất ổn thị trường, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính" - đại diện Sở Công Thương Hà Nội thông tin.

Tại TP HCM, nhận định về mặt hàng trái cây, ông Trịnh Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Đăng Khôi, cho hay năm nay, sức mua vẫn tăng, do đó, công ty hợp tác cùng nông dân sản xuất các loại dưa Tết với sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An - Mỹ Bình, cho biết mỗi ngày công ty cung cấp cho siêu thị trong nước khoảng 10 tấn bưởi và chuối. Dịp Tết thường giá trái cây cao hơn nên người dân tập trung để ra trái chín thu hoạch đợt này. Ông Francis Lee, đại diện Hiệp hội ngành hàng các sản phẩm nông sản của Mỹ tại Việt Nam cũng rất lạc quan về sức mua của mùa Tết năm nay. "Tết Việt Nam là thị trường rất quan trọng của táo tươi Mỹ, chiếm đến 50% sản lượng mỗi năm. 200 container táo tươi vụ mới đã xuống tàu và điểm đến là các cảng Việt Nam và cả mùa Tết có thể cần đến 500 container táo Mỹ. So với Tết năm ngoái, thuế táo Mỹ nhập khẩu về Việt Nam từ 8% xuống 5% cũng là một ưu thế" - ông Lee nói. Điểm mới của năm nay là thị trường Tết sẽ có nhiều lê Mỹ, loại quả đã được Việt Nam cấp phép nhưng những vụ trước mất mùa nên không xuất khẩu sang Việt Nam. "Lê Mỹ có hình hồ lô, màu đỏ - hy vọng được thị trường Việt Nam yêu thích vào mùa Tết" - ông Lee bày tỏ.

Sở Công Thương TP HCM đang triển khai Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố năm 2025 - Tết Bính Ngọ 2026 nhằm bảo đảm an sinh xã hội và cân đối cung cầu. Chương trình thu hút sự tham gia của 72 đơn vị gồm các DN và hệ thống phân phối, xây dựng phương án bảo đảm nguồn hàng, sẵn sàng cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng thường xuyên và cao điểm Tết, cam kết không xảy ra khan hàng. Chương trình triển khai đối với nhóm hàng hóa thiết yếu (gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản, gia vị, sữa, nước uống) và các nhóm hàng tiêu dùng... Chương trình "Bán hàng lưu động - Bình ổn thị trường" với sự phối hợp của LĐLĐ TP HCM nhằm phục vụ công nhân, người lao động, đặc biệt là người có thu nhập thấp. Các hình thức hỗ trợ bao gồm: phát phiếu mua hàng, phiếu giảm giá, mua hàng trả góp/trả sau qua thẻ liên kết ngân hàng.

Ngoài ra, Sở Công Thương thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức các đợt "Bán hàng lưu động - Bình ổn thị trường" để phục vụ cho người dân, công nhân ở các KCX, KCN và vùng ngoại thành.

Giỏ quà Tết bán ở siêu thị TP HCMẢnh: NGỌC ÁNH

Đa dạng hóa mặt hàng và hình thức ưu đãi

Tại TP Đà Nẵng, thị trường đang vào cao điểm mua sắm cuối năm với nhiều chương trình khuyến mại quy mô lớn, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực thương mại - dịch vụ và tạo không khí mua sắm sôi động cho người dân, du khách.

Ghi nhận tại chợ Hàn, phường Hải Châu, các tiểu thương đã cấp tập nhập hàng hóa Tết, chủ yếu các mặt hàng bánh kẹo, quần áo. Đại diện Ban Quản lý chợ cho biết lượng hàng hóa nhập về nhiều để chuẩn bị cung ứng. Giá cả các mặt hàng vẫn không tăng.

Theo Sở Công Thương TP Đà Nẵng, lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 230.539 tỉ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy sức mua của thị trường tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, đặc biệt trong bối cảnh thành phố mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập địa giới hành chính.

Trong khuôn khổ Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale 2025, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã phát động Mùa khuyến mại cuối năm 2025 - Mega Sale Year End Đà Nẵng 2025, diễn ra từ ngày 1-12 đến 18-1-2026 trên toàn địa bàn thành phố. Chương trình nhằm tạo cú hích tiêu dùng thông qua các hoạt động khuyến mại tập trung, đa dạng hình thức và quy mô. Sau gần 2 tuần triển khai, chương trình đã thu hút hơn 700 doanh nghiệp tham gia với trên 10.000 mặt hàng và dịch vụ được khuyến mại. Nhiều hệ thống phân phối lớn như MM Mega Market, Lotte Mart, Co.opmart, GO, Danavimart, cùng các chuỗi bán lẻ, thời trang, mỹ phẩm, điện máy, du lịch - giải trí đã đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi như giảm giá trực tiếp, tặng quà, phát hành voucher, khuyến mại trực tuyến và livestream giới thiệu sản phẩm. Các chương trình mua sắm, khuyến mại cuối năm không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp tăng doanh thu mà còn tạo môi trường mua sắm văn minh, minh bạch, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp mở rộng quy mô, đa dạng hóa mặt hàng và hình thức ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc HTX Rau an toàn Thành Lợi (xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long), thông tin các xã viên đang tập trung sản xuất các loại rau để bán trong thị trường Tết như: dưa leo, mồng tơi, củ cải, hành lá, cải ngọt... Hiện thời tiết thuận lợi cho sản xuất, tuy nhiên chi phí phân, thuốc tăng cao hơn năm rồi. "Dự kiến trong dịp Tết HTX cung ứng từ 2-3 tấn rau các loại cho các chợ ở Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Nhà vườn mong các loại rau sẽ được giá để ăn Tết lớn" - ông Trung nói. Trong khi đó, ông Huỳnh Trung Chỉnh (ngụ xã Thới Hưng, TP Cần Thơ), cho hay ông đang chăm sóc hơn 200 cây xoài cát Hòa Lộc và ước tính sẽ thu hoạch trên 1 tấn trái bán trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Năm nay do mưa nhiều nên ông Chỉnh phải tốn công chăm sóc nhiều hơn. Ông Chỉnh cho biết: "Xoài vừa bao trái nhưng đã có thương lái đến dò hỏi do hiện nay giá xoài tăng mạnh, lên đến 90.000 đồng/kg".

Dưa hấu là mặt hàng không thể thiếu trong vụ Tết nên nhiều người dân tận dụng các khu đất trống trong khu dân cư 586 (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) để xuống giống. Theo một người dân trồng dưa hấu tại đây, đây là loại trái ưa nắng; nếu trồng ở vùng khí hậu thấp, cây phát triển yếu, trái không to, đẹp. Nếu mưa nhiều, cây dễ bị thối rễ, khó trổ bông, khó thụ phấn và đậu trái. Hiện thời tiết đang nắng nhiều nên thuận lợi cho dưa hấu phát triển.

Theo dõi sát diễn biến thị trường Bộ Công Thương cho biết đã yêu cầu các doanh nghiệp, sở Công Thương các địa phương báo cáo về kế hoạch sản xuất, cung ứng hàng hóa cho thị trường trong nước dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, các sở Công Thương phải theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng có nhu cầu hoặc có biến động giá nhiều trên địa bàn thời gian qua để chủ động có phương án hoặc đề xuất với cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, chú trọng kiểm tra về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Tổ chức phiên chợ, điểm mua sắm Tết trực tiếp, trực tuyến Ông Nguyễn Đức Lê, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết đơn vị sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức phiên chợ, điểm mua sắm Tết qua các kênh trực tiếp và trực tuyến theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng, giá cả bình ổn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.



