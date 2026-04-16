Ngày 16-4, Công an xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, đã phối hợp tổ chức chuyển trả lại số tiền lớn cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào chiều 15-4, tài khoản ngân hàng của chị Trương Thị Tuyết Trinh (chủ quầy thuốc tây tại khóm 1, xã Hướng Hiệp) bất ngờ nhận được 90 triệu đồng. Vì không rõ người chuyển khoản nhầm là ai nên chị Trinh đã chủ động trình báo Công an xã Hướng Hiệp.

Chị Trương Thị Tuyết Trinh, chủ quầy thuốc tây ở xã Hướng Hiệp, đã chuyển trả lại số tiền khách hàng đã sơ ý chuyển nhầm. Ảnh: Công an Hướng Hiệp

Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng Công an Hướng Hiệp đã vào cuộc xác minh thông tin và nhanh chóng xác định được người chuyển nhầm số tiền trên là chị Hồ Thị Thủy (ngụ xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, chị Hồ Thị Thủy đến mua thuốc tại quầy thuốc tây của chị Trinh và đã sơ ý chuyển khoản thanh toán nhầm từ 90.000 đồng thành 90 triệu đồng.

Trong sáng 16-4, tại trụ sở Công an xã Hướng Hiệp, sau khi trừ đi 90.000 đồng tiền thuốc tây, chị Trinh đã chuyển trả lại số tiền mà chị Thủy đã chuyển nhầm.