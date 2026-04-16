Thời sự Xã hội

Mua thuốc 90.000 đồng, chuyển nhầm 90 triệu đồng

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Thấy tài khoản bất ngờ nhận được 90 triệu đồng, chủ một quầy thuốc tây ở Quảng Trị đã trình báo công an nhờ tìm người chuyển nhầm

Ngày 16-4, Công an xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, đã phối hợp tổ chức chuyển trả lại số tiền lớn cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào chiều 15-4, tài khoản ngân hàng của chị Trương Thị Tuyết Trinh (chủ quầy thuốc tây tại khóm 1, xã Hướng Hiệp) bất ngờ nhận được 90 triệu đồng. Vì không rõ người chuyển khoản nhầm là ai nên chị Trinh đã chủ động trình báo Công an xã Hướng Hiệp.

Chủ quầy thuốc tây tìm người chuyển nhầm 90 triệu đồng - Ảnh 1.

Chị Trương Thị Tuyết Trinh, chủ quầy thuốc tây ở xã Hướng Hiệp, đã chuyển trả lại số tiền khách hàng đã sơ ý chuyển nhầm. Ảnh: Công an Hướng Hiệp

Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng Công an Hướng Hiệp đã vào cuộc xác minh thông tin và nhanh chóng xác định được người chuyển nhầm số tiền trên là chị Hồ Thị Thủy (ngụ xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, chị Hồ Thị Thủy đến mua thuốc tại quầy thuốc tây của chị Trinh và đã sơ ý chuyển khoản thanh toán nhầm từ 90.000 đồng thành 90 triệu đồng.

Trong sáng 16-4, tại trụ sở Công an xã Hướng Hiệp, sau khi trừ đi 90.000 đồng tiền thuốc tây, chị Trinh đã chuyển trả lại số tiền mà chị Thủy đã chuyển nhầm.

Một người ở Quảng Trị nhờ công an trả lại 205 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản

(NLĐO) - Do sơ suất trong quá trình giao dịch, một người dân ở tỉnh Đồng Nai đã chuyển nhầm qua tài khoản lạ số tiền 205 triệu đồng

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Luật sư nêu 2 tình huống pháp lý

(NLĐO) - Luật sư cho biết người phụ nữ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng ở Quảng Trị có thể khởi kiện ra toà để đòi lại tiền

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Công an nêu lý do chưa khởi tố

(NLĐO) - Đến ngày 3-12, người chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vẫn chưa nhận lại tiền, trong khi đó cơ quan công an tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ

