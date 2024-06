Mua tượng cổ, nhiều người bị lừa tiền tỉ

Ngày 5-6, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán "tượng cổ".

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới dưới hình thức lừa bán các "tượng cổ" hình Thánh Giuse, Đức mẹ Mân côi, Đức mẹ Ban ơn… Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho xác lập chuyên án đấu tranh.

Võ Văn Kiên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau một thời gian điều tra, Ban chuyên án đã xác định được 2 nghi phạm lừa đảo là Võ Văn Kiên (SN 1990, trú phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) và Nguyễn Chí Tâm (SN 1991, trú xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu), cùng tỉnh Tây Ninh. Công an huyện Nghi Lộc phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Trảng Bàng và Công an huyện Dương Minh Châu đã bắt giữ Võ Văn Kiên cùng tang vật là 9 pho tượng bằng đồng.

Tại cơ quan công an, Võ Văn Kiên khai nhận từ đầu năm 2024 đến nay đã cùng Nguyễn Chí Tâm mua các pho tượng đồng với giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng đem về tự chế tác thêm các chữ, số "24-12-1728"; "GOLD 14K" để ngụy tạo nguồn gốc là "đồ cổ". Sau khi làm xong, 2 đối tượng đã tìm đến các giáo xứ, nhà thờ để lừa bán lại với giá từ 15 triệu đến 20 triệu đồng/tượng.

Các bức tượng cổ giả là tang vật của vụ án

Với phương thức, thủ đoạn trên, Kiên và Tâm đã lừa đảo của nhiều người tại các tỉnh, thành như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, TP HCM,… với số tiền khoảng 2 tỉ đồng.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.