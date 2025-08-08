Mùa tựu trường đến Co.opmart sắm đầy đủ, giá nhẹ nhàng

Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, Saigon Co.op - nhà bán lẻ sở hữu chuỗi Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food... chủ động bình ổn giá và khuyến mãi sâu để hỗ trợ mùa tựu trường, chung tay chia sẻ gánh nặng chi tiêu.

Mùa tựu trường năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, khiến hành vi tiêu dùng của người dân thay đổi rõ rệt. Phụ huynh thắt chặt chi tiêu, ưu tiên hàng bình ổn giá, rõ nguồn gốc thay vì chạy theo mẫu mã, thương hiệu như những năm trước.

Xu hướng chọn lọc kỹ, săn khuyến mãi

Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn TP HCM từ đầu tháng 8, lượng khách đến mua sắm nhóm hàng mùa tựu trường như đồng phục học sinh, cặp sách, giày dép, tập vở, bút viết... bắt đầu tăng dần. Tuy nhiên, sức mua không tăng đột biến, thay vào đó là xu hướng "chọn lọc kỹ", "săn khuyến mãi" và tận dụng chương trình bình ổn giá.

Thay vì tâm thế sắm sửa thoải mái như trước, không ít phụ huynh hiện nay tỏ ra đắn đo, cân nhắc kỹ từng khoản chi cho con em khi năm học mới đang đến gần.

Chị Nguyễn Thị Mai (ngụ phường Bình Thạnh, TP HCM) chia sẻ: "Năm nay hai con cùng vào cấp 2, tiền sách giáo khoa, đồng phục, học phí, đồ dùng học tập... tính sơ đã hơn 6 triệu đồng. Trong khi đó, tiền lương vợ chồng tôi hơn một năm qua gần như không tăng". Chị Mai cho biết trước đây mỗi dịp tựu trường đều đưa con đi nhà sách lựa đồ thỏa thích, nhưng năm nay phải tính toán kỹ, tận dụng các chương trình khuyến mãi để tiết kiệm.

Tình trạng này không hiếm. Theo khảo sát nhanh tại các siêu thị và cửa hàng văn phòng phẩm, người tiêu dùng hiện có xu hướng chuyển sang chọn các sản phẩm giá rẻ hơn, ưu tiên hàng khuyến mãi, hàng trong chương trình bình ổn. Các mặt hàng giá cao, mẫu mã mới, thiết kế độc quyền không còn hút khách như những năm trước.

Một tiểu thương bán đồ dùng học sinh ở chợ Bình Tây (TP HCM) cho biết lượng khách tuy có tăng so với các tháng trước nhưng mức mua không lớn, chủ yếu khách hỏi giá rồi về so sánh với siêu thị hoặc mua online. "Khách bây giờ rất cân nhắc, phải bán hàng có chương trình tặng thêm hoặc giảm giá mới bán được" - người này nói.

Nhiều mặt hàng bánh, kẹo... tiếp thêm năng lượng cho hoạt động ở trường của trẻ được giảm sâu

Theo các nhà bán lẻ, năm nay người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến yếu tố giá cả và độ bền của sản phẩm. Nhiều phụ huynh chọn mua combo trọn gói (vở + bút + ba lô...) thay vì mua lẻ từng món để tiết kiệm. Các mặt hàng có thiết kế thân thiện sức khỏe - như ba lô chống gù, bình nước inox giữ nhiệt, vở giấy trắng tự nhiên - cũng lên ngôi nhờ đáp ứng cả nhu cầu học tập và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Đáng chú ý, tại các hệ thống bán lẻ như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… (thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op), nhóm sản phẩm học đường thuộc chương trình bình ổn giá của TP HCM đang được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Giúp khách hàng mua sắm tiết kiệm

Năm học này, Saigon Co.op đã sớm chuẩn bị hàng hóa, tăng cường khuyến mãi và đưa nhiều sản phẩm phục vụ năm học mới vào chương trình bình ổn giá.

Không chỉ cam kết giá tốt, Saigon Co.op còn phối hợp nhà cung cấp cải tiến mẫu mã, chú trọng tính tiện lợi và độ bền của sản phẩm. Các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, cửa hàng Co.op Food... đều bố trí khu vực trưng bày riêng cho mùa tựu trường, giúp phụ huynh dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Chương trình khuyến mãi "Deal tựu trường - Giá yêu thương" đang diễn ra tại hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op, với hơn 2.000 sản phẩm học đường như tập vở, bút, ba lô, đồng phục, giày dép, bàn ghế học sinh… được giảm giá từ 30% đến 50%, giúp phụ huynh tiết kiệm chi phí đầu năm học. Tất cả đều được chọn lọc kỹ, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.

Khách hàng được tặng thêm tem khi mua sản phẩm của nhà tài trợ chương trình

Song song với các chương trình được thiết kế đặc biệt cho mùa tựu trường, Saigon Co.op còn triển khai chương trình "Tiệc sale đón mùa tựu trường" với hàng loạt thực phẩm tiện lợi, dinh dưỡng dành cho học sinh - sinh viên như lẩu tokbokki, xúc xích, mì gói, nước uống bổ dưỡng, rau củ tăng đề kháng… với giá từ 2.800 đồng. Các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, trứng, rau cũng được giảm từ 15% - 20%.

Hệ thống còn đồng loạt áp dụng các ưu đãi hấp dẫn như giảm sâu hàng nhãn riêng Co.op Select, Co.op Finest; khuyến mãi món chế biến sẵn; tặng phiếu mua hàng 50.000 đồng; chương trình "Shopping Season 2025" giảm giá đến 58%, chương trình "Tích tem đổi quà" với quà tặng là bộ dao bếp cao cấp 6 món từ thương hiệu Royal VBK - Hà Lan... Các điểm bán thuộc Saigon Co.op còn áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt, hỗ trợ trả góp không lãi suất cho hóa đơn lớn, hoặc tích điểm thưởng - đổi quà khi thanh toán qua app Saigon Co.op.

Đáng chú ý, các khách hàng thành viên còn được nhận gấp 5 lần điểm thưởng cho mỗi hóa đơn từ 10.000 đồng nếu mua sản phẩm có biểu tượng "x5 số điểm", tạo thêm giá trị tích lũy khi mua sắm.