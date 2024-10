Mua xăng DẦU trước qua app, trả tiền sau

Xe báo hết xăng cũng là lúc anh Nguyễn Tấn Hoàng - tài xế xe ôm công nghệ tại TP Thủ Đức, TP HCM - giật mình vì túi trống rỗng. Đang bối rối thì anh được một đồng nghiệp giới thiệu ứng dụng cài đặt (app) mua xăng dầu dành cho khách hàng cá nhân với tên gọi "PVOIL 4U", do Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) thực hiện.



Được ứng tối đa 1 triệu đồng

Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng chỉ cần đăng ký ứng dụng PVOIL 4U, cung cấp thông tin cá nhân và được ngân hàng xét duyệt tín dụng mà không phải chứng minh thu nhập.

Mỗi khách hàng được cấp hạn mức tối đa 1 triệu đồng và có 45 ngày để thanh toán qua ngân hàng liên kết. Điều này có nghĩa là khách không cần nạp tiền trước vẫn có thể mua xăng dầu tại gần 900 cửa hàng của PVOIL và COMECO trên cả nước qua ứng dụng.

Nếu thanh toán đúng hạn (45 ngày), khách sẽ không phải trả lãi; ngược lại, nếu trễ hạn sẽ bị tính lãi suất như thẻ tín dụng. Đây là điểm khác biệt so với trước đây, khi khách phải sử dụng thẻ điện tử và thanh toán tiền ngay lúc mua xăng dầu qua mã QR trên thiết bị di động.

Ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT PVOIL, cho biết xu hướng "mua trước trả sau" ngày càng phổ biến và sẽ giúp người dùng có thêm giải pháp linh hoạt về tài chính. PVOIL kỳ vọng trong một năm tới, ứng dụng PVOIL 4U sẽ phục vụ khoảng 50.000 khách hàng.

PVOIL là nhà bán lẻ xăng dầu lớn thứ 2 tại Việt Nam, chiếm khoảng 22%-25% thị phần. Tổng công ty vận hành 850 cây xăng và 600 đại lý. Mặc dù giá dầu trên thế giới không như kỳ vọng, PVOIL vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 9 tháng đầu năm 2024, sản lượng tiêu thụ của tổng công ty đã vượt kế hoạch 5%, doanh số tăng 27% và dự kiến doanh thu đạt mức cao kỷ lục 120.000 tỉ đồng. PVOIL cũng đang mở rộng mạnh mẽ với 80 cây xăng mới trong 8 tháng qua, dự kiến đạt hơn 100 cây xăng trong năm nay.

Ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dầu Việt Nam, giới thiệu về app PVOIL 4U

Chia sẻ lý do triển khai hình thức "mua trước trả sau", ông Cao Hoài Dương cho hay vào sáng sớm, một số khách hàng không có nhiều tiền mặt, nhất là các tài xế chạy dịch vụ, nếu phải đổ xăng dầu thì họ chỉ đổ rất ít, tiết kiệm. Nhiều xe máy chỉ đổ 1 lít xăng, còn ô tô khoảng 100.000-200.000 đồng. Đến giữa ngày có tiền, họ mới quay lại cây xăng để đổ thêm, như thế rất bất tiện. Vì vậy, PVOIL đã hợp tác với HDBank triển khai cấp tín dụng như nêu trên mà khách hàng không cần chứng minh thu nhập.

Cụ thể, với hạn mức tín dụng 1 triệu đồng được cấp, tài xế ô tô có thể đổ nhiên liệu đầy bình, chạy xe thoải mái. 15 ngày sau, tài xế mới phải hoàn trả khoản tiền đó và không mất khoản phí nào. Việc này giải quyết câu chuyện tài xế không phải lo trong túi có bao nhiêu tiền. "Đây là tính năng rất đặc biệt, duy nhất chúng tôi có. Tôi hy vọng việc này hỗ trợ nhiều cho các bác tài, nhất là tài xế đang chạy xe dịch vụ" - ông Cao Hoài Dương bày tỏ.

Trước nỗi lo khách hàng có thể "bùng" tiền, lãnh đạo PVOIL cho rằng công ty đánh giá rủi ro trong việc này là không quá nhiều bởi khoản vay không lớn. Thêm nữa, thời gian trả ngắn nhất là 15 ngày, dài nhất 45 ngày. Khách hàng cũng không thể quên được vì app nhắc liên tục, trừ khi họ cố tình. Tính năng này hướng mục tiêu đến các tài xế chạy dịch vụ, vậy có đáng để họ "bùng" 1 triệu đồng rồi bị hãng ngắt kết nối hay không?

App PVOIL 4U được khách hàng đánh giá cao vì sự tiện dụng, nhanh chóng và dễ dàng

Lợi ích thiết thực cho giới tài xế

Là đối tác quan trọng của PVOIL, HDBank đã cung cấp giải pháp về kỹ thuật, chính sách tín dụng để khách hàng của PVOIL 4U thực hiện được tính năng ngân hàng cấp tín dụng mua xăng dầu.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Giám đốc Trung tâm Phát triển ứng dụng Ngân hàng số HDBank, nhìn nhận sự hợp tác lần này giữa HDBank và PVOIL không chỉ là một bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược mà còn đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong hành trình số hóa của cả hai bên. Kết quả hợp tác qua PVOIL 4U tiếp tục thể hiện cam kết của HDBank trong việc thúc đẩy xã hội số, nền kinh tế số và đem lại những trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt tiện lợi, tiên tiến cho người dùng.

Bà Vũ Hoàng Yến, Tổng Giám đốc Công ty CP Be Group - đơn vị sở hữu ứng dụng Be, cho biết cộng đồng tài xế công nghệ Be ngày càng mở rộng quy mô, với hơn 400.000 người đang hoạt động tích cực trên các nhóm dịch vụ đặt xe, giao hàng, giao đồ ăn. Bà tin tưởng PVOIL 4U sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu đối với tài xế Be, giúp họ nâng cao hiệu quả công việc và giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình vận hành. Ứng dụng này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho tài xế mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số và hệ thống giao thông đô thị.

Lãnh đạo PVOIL và các đối tác cũng cam kết sẽ thực hiện tính bảo mật cao nhất dành cho một ứng dụng thương mại đối với PVOIL 4U. PVOIL và HDBank nhấn mạnh "đổ xăng dầu trước, trả tiền sau" là giải pháp mang tính tiên phong của hai doanh nghiệp và ngành tài chính tiêu dùng. Việc này dựa trên kinh nghiệm cho vay tín chấp của HDBank và quá trình sàng lọc có định hướng nhóm khách hàng thường xuyên của PVOIL, nhằm tạo ra giải pháp tài chính cho khách hàng và cũng là giải pháp gia tăng lượng khách hàng, tăng doanh thu của doanh nghiệp.

Nhận xét về tính năng "đổ xăng dầu trước, trả tiền sau", tài xế xe ôm công nghệ Nguyễn Tấn Hoàng cho rằng ứng dụng PVOIL 4U rất thuận tiện, hỗ trợ rất nhiều cho những tài xế xe công nghệ có thu nhập không ổn định như anh. "Không chỉ tôi, nhiều đồng nghiệp cũng cài app này để được mua xăng trước, trả tiền sau. App rất phù hợp với những lao động có thu nhập không ổn định như chúng tôi" - anh đánh giá.

Cách cài đặt ứng dụng PVOIL 4U Để sử dụng, khách hàng tìm kiếm "PVOIL 4U" trên App Store, Google Play hoặc quét mã QR trực tiếp rồi cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động. Sau khi cài đặt và đăng ký tài khoản thành công, khách hàng thực hiện giao dịch qua các bước: (1) Đăng nhập ứng dụng PVOIL 4U trên thiết bị di động; (2) chọn chức năng quét mã QR; (3) quét mã QR đơn hàng; (4) kiểm tra thông tin đơn hàng; (5) chọn phương thức thanh toán và xác nhận. Khách hàng có thể chọn các phương thức thanh toán bằng tiền mặt, tài khoản, thẻ liên kết hoặc phiếu xăng dầu. Sau khi thanh toán thành công, khách hàng kiểm tra thông tin và yêu cầu xuất hóa đơn nếu cần.